Een blik achter de schermen: zo woont Sandra Bekkari. “Mijn stijl is niet weelderig”

Hier shopt, overnacht en eet Sandra Bekkari het liefst. “Als ik in Antwerpen ben, ga ik er elke keer langs”

Sandra Bekkari (49) is een van Vlaanderens bekendste foodies. Goede restaurants mogen dus zeker niet ontbreken als het over haar lievelingsplekjes gaat. Al komt ze origineler uit de hoek als het op daten aankomt. Een wandeling op het strand, een overnachting of een trip naar Italië: zolang het met haar man is, is alles goed. “Als we iets te vieren hebben, neemt Peter me hiernaartoe.”