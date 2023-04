Een blik achter de schermen in een poepsjieke privéclub voor vrouwen. “Wij zijn geen ‘rich bitch club’”

In Brussel vind je The Nine, de enige privéclub voor vrouwen in ons land. Is het een zedeloos boudoir, een elitair herenhuis waar vrouwen samenkomen voor brunch en cocktails, of nog iets totaal anders? Oprichtster Georgia Brooks zet enkele misverstanden recht en vertelt wat je er krijgt voor 900 euro per jaar. “Wij zijn geen elitaire trutten die niet weten wat er speelt in de wereld.”

Hoe kwam je op het idee om The Nine op te richten?

Georgia Brooks: “In 2015 verhuisde ik met mijn man naar Brussel. Ik werkte zelfstandig en was zo goed als altijd thuis. En eerlijk: ik was zó eenzaam. Want met wie ga je iets drinken na het werk als je geen collega’s hebt? En hoe maak je nieuwe vrienden als je terecht komt in een stad die je van toeten noch blazen kent?”

“Voordien woonde ik in Londen. Daar vind je wel internationale clubhuizen die vrouwen samenbrengen, en ik was zo gefrustreerd dat zo'n plek niet bestond in Brussel. De paar vrouwen die ik kende, zaten in hetzelfde schuitje als ik. Zij voelden zich ook alleen. Dus kreeg ik het idee om zelf iets op te richten. In 2019 kocht ik het pand: een prachtig herenhuis uit 1899 met een grote tuin. Eind 2021 deed ik officieel de deuren open.”

Volledig scherm De tuin en achtergeven van The Nine. © The Nine

Hoe zou je The Nine zelf beschrijven?

“Als een tempel voor vrouwen, door vrouwen. Het is een escape van het normale, dagelijkse leven en de status quo. En omdat er een bijzondere, kalme vibe hangt, durft iedereen die er komt gewoon zichzelf te zijn.”

Wat is het grootste verschil met privéclubs voor mannen en gemengde groepen?

“Het klopt dat er nog vrouwenclubs zijn, maar die hebben geen eigen clubhuis. Een tweede verschil is dat wij echt een missie hebben: zowel ik als onze leden streven gendergelijkheid na. En dat voel je in alles. Onze events, lezingen, discussies draaien allemaal rond vrouwen die vrouwen ondersteunen. Als we sprekers uitnodigen, zullen het altijd vrouwen zijn. You know ... practice what you preach.”

Quote We willen graag een beetje mysterieus blijven. What happens in The Nine, stays in The Nine. Georgia Brooks

Het klinkt nogal mysterieus. Kan je een glimp geven van wat er zich achter de schermen afspeelt?

“Als je spreekt over een privéclub hebben mensen snel een stereotiep beeld in hun hoofd. Ze denken aan een ‘gentlemen’s club’ waar mannen whiskey drinken en sigaren roken. Bij een club voor vrouwen denken ze dat we niks anders doen dan cocktails drinken, brunchen en babbelen. Terwijl wij óók whiskey drinken en sigaren roken - buiten, weliswaar.” (lacht)

“Ik ga niet ontkennen dat er veel cocktails gedronken worden. Achter onze bar staat dan ook een excellent team. Verder willen we graag een beetje mysterieus blijven. What happens in The Nine, stays in The Nine.”

Volledig scherm De indrukwekkende trappenhal en bibliotheek van The Nine. © Cafeine Photoshoot

“Wie echt nieuwsgierig is, kan een kijkje nemen op onze website. Dan krijg je een goed idee van wat er hier allemaal gebeurt. Er is een bar, een restaurant, een bibliotheek - met hoofdzakelijk boeken geschreven door vrouwelijke auteurs - een galerij en co-workingplekken. En we organiseren events, workshops, lezingen enzovoort.”

“Sommige events zijn werkgerelateerd, zoals een seminarie over leiderschap, andere events zijn vooral bedoeld om te ontspannen en je te amuseren. Denk aan een drag queen performance, een filmavond, een murder mystery in het thema van ‘The Great Gatsby’ of een fancy galafeestje.”

Bots je soms op commentaar of vooroordelen?

“‘Een club voor vrouwen, is dat dan een soort stripclub? Of een boudoir of burlesque bar?’ Dat soort vragen hoor ik héél vaak. En dan is er nog het idee dat we een ‘rich bitch club’ zijn. (zucht) Alsof wij allemaal elitaire trutten zijn, drippin in diamonds, die praten over zichzelf en geen flauw benul hebben van wat er gaande is in de wereld. Het kan niet verder van de waarheid af staan.”

Quote Mensen die lid worden, beschouwen het lidgeld vooral als een investe­ring. Georgia Brooks

Oké, maar wie lid wil worden, moet toch een flink bedrag betalen.

“Lidmaatschap voor een jaar kost 900 euro. Maar we hebben onze prijzen niet verhoogd sinds de opening in 2021 en we vragen lagere tarieven aan jonge vrouwen onder 35 jaar en wie in de non-profitsector werkt. Maar tja, het is niet niks. En mensen zijn inderdaad bewust bezig met hun geld en waar ze het aan uitgeven. Ik heb de indruk dat mensen die lid worden, het vooral beschouwen als een investering.”

“Onze nieuwe leden willen er ook het meeste uithalen. Ik merk dat onze werkplekken elke dag vol zitten, dus daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere co-workingspaces, zijn we best betaalbaar.”

Volledig scherm Georgia Brooks. © rv

Hoeveel leden tellen jullie nu?

“We zijn met meer dan 400. En elke dag heb ik nog gesprekken met nieuwe mensen die zich willen aansluiten.”

Hoe kan je lid worden?

“Eerst moet je een online formulier invullen. Achteraf word je uitgenodigd voor een informeel gesprek met mezelf of iemand uit mijn team. De bedoeling is om elkaar wat beter te leren kennen.”

Hoe selecteer je de leden? Stel je strenge vragen over hun werk, loon, status, ...

“Nee, totaal niet. Op dat vlak verschillen we van andere internationale clubs. In Londen zijn er bijvoorbeeld een aantal clubs die hun selectieproces heel rigoureus aanpakken. Je moet eerst genomineerd worden, een referentie krijgen of een soort ‘godmother’ hebben voordat je in aanmerking komt. Ik wil véél inclusiever zijn.”

Volledig scherm The Nine. © Cafeine Photoshoot

“Mijn prioriteit is mensen aantrekken die open-minded zijn en die een lidmaatschap niet zien als een statussymbool, maar als een manier om actief deel uit te maken van een gemeenschap. Wil je je carrière een wending geven en ben je op zoek naar een plek om te netwerken? Of ben je verhuisd, ken je nog niet veel mensen en zoek je een plek waar je ’s avonds kunt deelnemen aan leuke activiteiten? Of werk je veel thuis en ben je soms eenzaam? Dan kan je hier terecht.”

Vanaf deze maand opent The Nine elke vrijdag de deuren van zijn restaurant en bar voor het publiek. Waarom heb je die keuze gemaakt?

“Omdat er zo veel vraag naar was. Plus, het is de perfecte compromis voor mensen die naar de club willen komen maar het lidgeld te prijzig vinden. Zij kunnen op vrijdag langskomen om de sfeer op te snuiven, zonder dat ze lid hoeven te zijn of het gevoel te hebben dat ze er niet op hun plek zitten. En dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Iedereen is welkom hier.”

Lees ook: