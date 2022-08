Een Birkin bag? Die hoort op zolder, volgens Beyoncé: zij draagt deze (betaalbare) handtas in de plaats

Een Birkin-handtas van Hermès, die hoort thuis in de berging. Volgens zangeres Beyoncé, toch. Zij prijst op haar nieuwe album een nieuwe ‘it-bag’ aan. Eentje met evenveel bekende fans, van Bella Hadid tot Lil Nas X, maar met een prijskaartje dat stukken betaalbaarder is. De tas wordt ook wel eens de ‘Bushwick Birkin' genoemd. Maar om er eentje te bemachtigen, moet je wel snel zijn.

Beyoncé lanceert naast haar nieuwe monsteralbum ‘Renaissance’ ook meteen een nieuwe modetrend. Met de zin ‘This Telfar bag imported. Birkins, them in storage’ in haar nummer ‘Summer Renaissance’ stelt de Amerikaanse zangeres dat ze haar Birkin-handtassen naar de zolder verhuist om plaats te maken voor een nieuwe it-bag: de Telfar-handtas. Sinds het nummer uitkwam op 29 juli stegen de zoekresultaten naar Telfar-tassen met 85 procent op de populaire tweedehandssite 'The RealReal’, zo bevestigt de Amerikaanse site Page Six.

Van Bella Hadid tot Oprah Winfrey

Doorheen de afgelopen jaren zagen we de herkenbare tas al hier en daar opduiken bij celebrity's en influencers. Bella Hadid, Zoë Kravitz , Lil Nas X, Vanessa Hudgens: het is slechts een greep uit de lange lijst van liefhebbers die ermee pronken. Oprah Winfrey noemde de Telfar-tas in 2020 zelfs een van haar favoriete dingen in de wereld. De hashtag #telfarbag heeft op het socialemediaplatform TikTok intussen maar liefst 26 miljoen views.

Het brein achter het geliefde hebbeding? De Liberiaans-Amerikaanse modeontwerper Telfar Clemens, die in 2005 zijn gelijknamige uniseksmerk oprichtte. De eerste uitgave van de ‘Telfar Shopping Bag’, met het kenmerkende T-logo, werd in 2014 gelanceerd. Zijn creatieve ontwerpen leverden hem in 2017 een prestigieuze award op van Vogue. Het prijzengeld investeerde hij in de verdere ontwikkeling van de handtas, die hij in 2018 opnieuw lanceerde. Toen Telfar in 2020 ook de titel van Amerikaanse accessoiredesigner van het jaar kreeg, werd de tas nóg populairder.

Volledig scherm Van links naar rechts: Bella Hadid, Zoë Kravitz, Lil Nas X, Vanessa Hudgens © Getty Images

Kost een fractie van de prijs van een Birkin

Kortom: de tas had al cultstatus bereikt, en het feit dat Beyoncé er nu ook nog eens over zingt, doet daar alleen maar een schepje bovenop. De populariteit heeft voor een groot deel te maken met het prijskaartje. Waar je voor een felbegeerde Birkin-tas vijf cijfers mag neertellen, betaal je voor eentje van Telfar gemiddeld 150 à 257 dollar (147 à 252 euro). De slagzin van het merk luidt dan ook ‘Not for you: for everyone’. De handtas wordt soms zelfs de ‘Bushwick Birkin’ genoemd, naar de gelijknamige tas van Hermès en de armere, maar creatieve wijk Bushwick in New York.

Het prijzenkaartje is haalbaar, er eentje bemachtigen is minder simpel. Telkens als de tassen opnieuw beschikbaar zijn op de webshop, zijn alle exemplaren na enkele minuten uitverkocht. Zo zie je in onderstaande video hoe een fan de minuten aftelt tot de tassen opnieuw online komen. In juli 2020 crashte de site van het modemerk, zelfs omdat de vraag zo groot was.

Maar de prijs is niet het enige dat telt, ook de nadruk op inclusieve mode bevalt het publiek. De designer wil ontwerpen voor iedereen, ongeacht de achtergrond, het ras of gender. Telfar is dan ook een black owned bedrijf en volledig uniseks. Zo zie je in de advertenties van Telfar ook voornamelijk mensen van kleur en queer mensen terugkomen. Bovendien zijn de handtassen van veganistisch leer gemaakt, wat ook bevorderlijk is voor de planeet en dierenwelzijn.

