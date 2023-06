Een avondjurk die uit de kleerkast van Angelina Jolie lijkt te komen? De actrice brengt een collectie uit

EXCLUSIEF. Lore Van de Weyer, niet langer mevrouw Tom Boonen. “Het leek of ik alles tolereerde. Dat was niet zo”

Twintig jaar lang was ze ‘de vrouw van’ wielerheld Tom Boonen. Vandaag is Lore Van de Weyer (39) zijn beste vriendin. Maar daar gingen emmers aan tranen aan vooraf. Ze vertelt hoe de twee de pijnlijke knoop doorhakten om uit elkaar te gaan, over haar band met Toms nieuwe vriendin Wiebeke en haar eigen liefdesleven. “Het is nu aan Wiebeke om Toms partner te zijn.”