Echte Harry Styles-fans halen alles uit de kast voor zijn concert donderdag: “3 maanden aan mijn outfit gewerkt”

Donderdag is zanger Harry Styles in ons land. Duizenden fans maken zich op voor het spektakel in het Sportpaleis, en wie naar het concert gaat, denkt beter twee keer na over de outfit. Pluimen, pailletten, bloemen: onbedoeld riepen de fans zelf een excentrieke dresscode in het leven, geïnspireerd door stijlicoon Styles himself . Spoiler: haal die broek met brede pijpen maar in huis.

Met zijn ‘Love on tour’ zal Britse zanger Harry Styles het sportpaleis deze donderdag in lichterlaaie zetten. Toch als we sociale media mogen geloven, waar veel video’s circuleren over zijn eerdere concerten in de Verenigde Staten. En wat nog opvalt? De fans gaan echt all-out met hun outfits. Van glitter, knalroze tot fluffy pluimen: je ziet het allemaal. Ze baseren zich voor die extraverte looks natuurlijk op hun stijlicoon Styles zelf, maar inspireren elkaar ook onderling. Dat doen ze onder de hashtag #HSLOToutfit op sociale media.

Die hashtag is er sinds september toen Styles’ tour uit de startblokken schoot en is zowel op Instagram, Twitter als TikTok populair. Op dat laatste platform werd de hashtag met outfitideeën ondertussen maar liefst 253,9 miljoen keer bekeken. In de filmpjes zie je hoe ‘Harries’ (zo noemen de fans zich) maanden bezig zijn met hun looks te ontwerpen en te naaien. Het minste wat je kan zeggen is dat ze daarbij oog voor detail hebben.

Van kiwi’s tot zonnebloemen

Zo zien we Lyndsay uit Manchester zich in onderstaande video opmaken, samen met haar vriendin. Naast boa’s, een cowboyhoed en glitter draagt ze ook oorbellen van kiwi’s. Een leuke link naar het gelijknamige nummer van Styles. Nog in de fruitsectie: heel wat watermeloenen. Harry’s lied ‘Watermelon sugar’ werd dan ook wereldwijd een hit en we zien veel knipogen in de outfits van de fans.

En we zeiden het al: cowboyhoeden. Het liefst gecombineerd met lichtroze seventiespakjes. Die look is gebaseerd op het optreden van Coachella waar Styles het suikerspingehalte opkrikte met een roze glimmende broek met bijpassende gilet én zo’n hoed.

Ook de 23-jarige Bella scoorde op Twitter. Zij ging voor een zelfgehaakt kleedje met zonnebloemen op. Want alweer: Harry Styles heeft een nummer genaamd ‘Sunflower’.

“Voor een andere artiest zou ik geen drie maanden werken aan een outfit, uit angst om raar bekeken te worden tijdens het concert”, zegt ze aan de Amerikaanse website ‘Refinery29'. “Maar bij het optreden van Harry weet ik gewoon dat ik begrepen en gewaardeerd word.”

Volledig scherm Harry Styles tijdens Coachella. © Getty Images for Coachella

Bevrijdende mode

En daar draait het helemaal om bij Harry Styles: jezelf kunnen zijn. Dat zegt ook onze moderedacteur David. “Bij Harry gaat het niet om zijn imago, hij is écht authentiek. Anno 2022 wordt het steeds gangbaarder voor mannen om hun gevoeligheid te tonen, en om dat door te trekken naar hun stijl. Een oorbel bij mannen? Helemaal oké. Mede door invloedrijke figuren zoals Styles.” Dan is er ook nog corona, waardoor de tour werd uitgesteld. Fans hadden tijd om na te denken over hun outfit en vooral veel goesting om all the way te gaan na al dat thuiszitten.

Nog op zoek naar een outfit voor donderdag? We legden de vraag aan moderedacteur David voor. “Ga voor veel hartjes, polkadots, chique pyjamapakken, jeans met brede pijpen en regenboogkleurige accessoires.” Kortom, alles wat Styles himself zou aantrekken. Het draait vooral over hoe jij je voelt in een outfit. Hopelijk even stralend als al de glitter op je (doorschijnend) topje.

