Duurzaam, hip én betaalbaar een jeans scoren? Deze nieuwe denimlijn vinkt alles af

Je wil geen fortuinen uitgeven, wél die laatste hippe jeans scoren maar niet met een schuldgevoel de winkel buitenstappen? C&A to the rescue! Want als je elke dag in meer dan 18 Europese landen en 1.400 shops 2 miljoen bezoekers ontvangt, kun je wel wat in beweging zetten. En dat is precies wat deze trendsetter vol overgave doet.

Het was lange tijd een dilemma waar menig fashionista on a budget, maar met het hart op de juiste plaats mee worstelde. We willen allemaal ons steentje bijdragen aan een mooiere wereld, maar toch maakt ons hart bij de aanschaf van een nieuwe jeans stiekem telkens weer een sprongetje. Bovendien evolueert ook zo’n iconische basic voortdurend: van skinny over paperbag naar flared en weer terug. Wil je dus een beetje mee zijn met de nieuwste trends, dan is het af en toe tijd om je kast te updaten met een nieuw model. Dat je niet hoeft te kiezen tussen betaalbaar en hip enerzijds en duurzaam anderzijds, bewijst C&A.

Pionier in de textielindustrie

In de herfst van vorig jaar opende de retailer in Duitsland haar Factory for Innovation in Textiles, kortweg FIT. Dat is niet zomaar een fabriek, wel een fonkelnieuwe, ecobewuste hub die de hele textielindustrie op zijn kop zet en meteen ook stimuleert om het collectief beter te doen. De jeansfabriek van de toekomst is CO²-neutraal en het resultaat van intensieve samenwerkingen tussen talloze universiteiten en academies. FIT fungeert als labo, maar brengt ook effectief groene denim op de markt. Dit jaar alleen al worden er zo’n 400.000 duurzame jeans geproduceerd. Op termijn mikt C&A op zo’n 800.000 exemplaren per jaar. Groene denim wordt op die manier de norm.

Groener, maar net zo fashionable

Zo plantte C&A een zaadje, hopelijk volgt de rest van de modewereld snel. De duurzame vooruitgang die FIT garandeert, is immers baanbrekend. Om het productieproces zo optimaal en zo duurzaam mogelijk te laten verlopen, worden bijvoorbeeld digitale technieken gecombineerd met artificiële intelligentie. De site is volledig carbonvrij en draait uitsluitend op hernieuwbare, groene energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Voor de denim zelf wordt gecertificeerd biokatoen gebruikt en in alle productiefasen wordt water bespaard. Waar het ontwikkelen van een normale jeans zo’n 70 liter water verbruikt, heeft de FIT-jeans genoeg aan 10 tot 15 liter. Om de broek vervolgens te kleuren, wordt duurzame indigo gebruikt die dieper doordringt, beter fixeert en toch 70% minder water nodig heeft. Chemicaliën en bleekmiddelen die er normaal gezien standaard aan te pas komen, worden in FIT uiteraard vervangen door natuurlijkere alternatieven.

Gaat je hoofd ervan duizelen? Geen nood, onthoud gewoon dat de FIT-jeans die je bij C&A koopt hip, betaalbaar én op alle vlakken duurzaam is. Je hoeft dus niet langer te kiezen: C&A bewijst dat mooie mode je ecologische voetafdruk niet per definitie hoeft te vergroten.

Recht vanuit de CO²-neutrale FIT in je kast: shop de duurzame denimcollectie van C&A online of in de winkel en kies voor blauwe jeans die net dat tikkeltje groener is.