Duurt maar 5 seconden en je krijgt er wittere tanden van? Tandarts reageert op hippe designtongschrapers

Van goud tot koper en in een chic zakje: designtongschrapers zijn een ding. Ze beloven een betere mondhygiëne en zelfs wittere tanden. Te mooi om waar te zijn of echt een meerwaarde in je badkamer? Een tandarts licht toe. “Door je tanden te poetsen verwijder je maar de helft van de bacteriën in je mond.”

Heb jij wel eens last van een geelachtige aanslag op je tong? Regelmatig je tong schrapen blijkt goed te zijn voor je mondhygiëne, voorkomt een slechte adem én zorgt zelfs voor wittere tanden. Misschien daarom dat er tegenwoordig zoveel verschillende tongschrapers op de markt zijn. Van roestvrij staal en silicone tot koper, zilver of goud: tongschrapers komen nu in alle maten, kleuren, vormen en materialen.

Niet alleen nog een tool om komaf te maken met mondbacteriën, maar ook een trendy badkameraccessoire dus. Weer de zoveelste hype of moet je zo'n tongschraper toch op zijn minst overwegen? Tandarts An Pinxten legt uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Noodzakelijk voor een optimale mondhygiëne, benadrukt tandarts

“Ons tongoppervlak heeft een unieke textuur”, vertelt de tandarts. Het bestaat uit kleine bobbeltjes waarmee je beter voedsel grijpt tijdens het eten en waar ook onze smaakpapillen zitten. “Tussen die bobbeltjes kunnen zich echter vuil en etensresten opstapelen. Daarom tieren zowel goede als slechte bacteriën er welig, en dan vooral op het achterste deel van je tong”, zegt ze.

Volledig scherm © Getty Images

En net deze slechte bacteriën blijken verantwoordelijk voor een donkerdere aanslag op je tong. “Die aanslag is een extra voedingsbodem voor nieuwe bacteriën, die op hun beurt zwavelachtige gassen produceren”, zegt Pinxten. “Dat veroorzaakt een slechte adem. Vooral mensen met een van nature ruwere tong kunnen daar meer last van hebben.”

Dagelijks je tong schrapen is even belangrijk als je tanden poesten en flossen Tandarts An Pinxten

Daarom zou tongschrapen, net zoals elke dag je tanden poetsen en flossen, ook een vast onderdeel van je ochtend- en avondroutine moeten zijn, benadrukt de tandarts. “Enkel je tanden poetsen is slechts het halve werk. Zo verwijder je ongeveer één tweede van de mondbacteriën. Als je ook je tong reinigt, verwijder je er zo’n drie vierde.”

Minder bacteriën en geen stinkende adem? Check. Maar je krijgt er (onrechtstreeks) ook wittere tanden van. “Hoe minder bacteriën, hoe minder kans op een laagje plak op de tanden. En het is net dat laagje dat gelere tanden veroorzaakt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Slechts een vijftal seconden schrapen volstaat”

Sommigen gebruiken gewoon liever gewoon hun trouwe tandenborstel om hun tong mee schoon te maken. Wat werkt er het best? “Wat je best gebruikt of uit welk materiaal de schraper gemaakt is, maakt niet zo veel uit”, zegt de tandarts. “Dagelijks lichtjes zo’n vijftal seconden over de tong wrijven is al meer dan voldoende om de aanslag te verwijderen.”

Als je vaak last hebt van een droge mond, let dan op dat je niet té hard schraapt Tandarts An Pinxten

“Vooral niet te hardhandig zijn is de boodschap. Anders kan je eventueel je smaakpapillen en zenuwuiteinden op de tong beschadigen, waardoor je smaak vermindert”, zegt ze. “Vooral mensen met een drogere mond letten daar best voor op. Die droogte treedt op als je te weinig drinkt, door bepaalde medicatie of bij oudere mensen, die minder speeksel produceren door hun leeftijd.”

SHOP. Wil jij een frisse adem en een mooie, roze tong? Enkele hippe tongschrapers koop je hier

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: