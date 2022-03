Duik het weekend in met zangeres Lara Chedraoui (en lees morgen haar interview in NINA)

Eerste condoom voor anale seks op de markt. Sensoa reageert: “Compleet overbodig”

“Het eerste condoom voor anale seks is eindelijk hier”, schrijven heel wat Amerikaanse kranten en tijdschriften. Het nieuws veroorzaakt ook wat ophef, want het suggereert dat wie voordien anale seks had met een ‘gewoon' condoom, onveilig was. Klopt dat? Sarah Hulsmans van Sensoa nuanceert.

