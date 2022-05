Duik het weekend in met ‘Thuis’-actrice Leah Thys (en lees morgen haar interview in NINA)

Chardonnay of champagne? Geen moeilijke vraag voor Leah Thys. “Champagne!”, antwoordt ze volmondig. Of ze dat glaasje liever thuis drinkt, of in haar vakantiehuis aan de Franse Opaalkust? Daar heeft ze het wat moeilijker mee. De ‘Thuis’-actrice vertelt morgen in NINA meer over die speciale plek aan de kust. Een plek waar ook Jos De Man, haar echtgenoot die ze een jaar geleden verloor, zich volledig thuis voelde. Maar voor nu beantwoordt ze eerst enkele dilemma’s.