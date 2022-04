Duik het weekend in met Sandra Bekkari en Pascale Naessens (en lees morgen hun interview in NINA)

Liever koken of op resto? Het antwoord is duidelijk: “Koken.” “En met véél liefde.” Sandra Bekkari en Pascale Naesens hebben veel gemeenschappelijk. Ze behoren alle twee tot Vlaanderens bekendste foodies die gezonder eten promoten. Wat hebben ze verder nog gemeen? Je leest het dit weekend in NINA. Hoe hun perfecte weekend eruit ziet, ontdek je alvast in onze weekenddilemma’s.