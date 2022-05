Duik het weekend in met Nora Gharib (en lees morgen haar interview in NINA)

Acteren of presenteren? Het is voor Nora Gharib een aartsmoeilijke vraag. “Maar dan kies ik toch acteren, want daarin kan ik meer grenzen verleggen.” Dat laatste deed ze de laatste periode ook in haar privéleven, want de actrice en tv-figuur gaat sinds een klein jaar door het leven als single mama van dochtertje Chams. Dit weekend lees je ons interview met Nora in ‘NINA’. Maar voor nu beantwoordt ze al even enkele pittige dilemma’s.