Duik het weekend in met Goedele Liekens (en lees morgen haar interview in een gloednieuwe NINA)

Ben je het liefst happy single? Of liever met twee? “Happy met twee, dan”, antwoordt Goedele Liekens (59) doordacht. Dat ze als seksuologe, politica en tv-gezicht weet wat ze wil in het leven, ontdek je morgen in NINA. Hoe haar ideale weekend eruitziet? Dat deelt ze alvast in onze weekenddilemma’s.