Duik het weekend in met Anouk Matton, Loena Hendrickx en Anja Daems (en lees morgen hun interview in NINA)

Vtwonen Zomer in aantocht: zo kies je de juiste meubels voor je tuin

Een fijne buitenplek is goud waard. De kosten voor de aanschaf van nieuwe tuinmeubels kunnen echter flink oplopen, waardoor enig voorbereidend werk geen overbodige luxe is. Toe aan vernieuwing? Vtwonen.be lijst de aandachtspunten op bij het kiezen van nieuwe items voor in de tuin of op het balkon.

1 mei