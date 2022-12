Droge handen? Sommige crèmes maken het net erger: experts tippen de juiste bestanddelen én 5 bewezen remedies

“Maar één product werkt echt tegen rimpels.” Experts onthullen 3 grote leugens in huidverzor­ging

In de drogist puilen de rekken ervan uit: jawel, huidverzorging is big business. Een serum, crème, hyaluronzuur, vitamine C en andere actieve bestanddelen lijken állemaal nodig voor een gezonde, rimpelvrije huid. Is dat wel zo? Drie experten in dermatologie onderscheiden haarfijn wat echt werkt en wat commerciële quatsch is. “Op die prachtige potjes staan soms halve waarheden of zelfs hele leugens.”

8 december