Drinken we deze zomer nog rosé uit een gewoon wijnglas? Deze 6 wijnmerken doen uitschijnen van niet

Rosé uit blik: het was vorig jaar al een dingetje. Maar nu het wereldberoemde rosémerk Mateus zich er ook aan waagt, laait de trend weer vrolijk op. En daar kun je moeilijk treurig om zijn: wijn in blik blijft langer koel, is easy to go en — zo ondervond onze redactie — ook de smaak stelt niet teleur. We lijsten de lekkerste opties op, zodat jij binnenkort een flesje ... euh blikje kan kraken.

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes pende het al neer in 2019: “Millennials zijn de grootste fans van wijn in blik, maar ook Generatie X is helemaal gevallen voor het concept. Opvallender is dat het nieuwe formaat ook ervaren wijnliefhebbers en zelfs bierdrinkers heeft weten te overtuigen.”

Sindsdien is de wijn uit blik nog maar moeilijk weg te denken: tijdens een zomerse barbecue met vrienden, een picknick op het strand of op een festival. Enthousiastelingen zullen we niet meer moeten vertellen dat zo’n blikje garant staat voor leuke feestjes. En ook Instagrammers zien we vaak poseren met een wijntje uit blik: een streling voor het digitale oog.

Licht om mee te nemen

Dat moet ook de beroemde Portugese wijnproducent Mateus gedacht hebben. Je zag de atypische fles van het merk zéker al eens passeren, maar nu waagt het merk zich dus ook aan blikjes rosé. “Een aantrekkelijke look en het handige en lichte meeneemformaat zijn troeven die de consument overtuigen, net zoals het feit dat je niet telkens een volledige fles moet kraken”, schrijven ze. En dat kunnen we beamen.

Of dat ook goed smaakt, wijn in blik? De variant van Mateus proefden we nog niet, maar drie andere merken — waaronder de Plus One Rosé van Bazart-zanger Matthieu Terryn — onderwierp onze NINA-redactie wel al aan een strenge test. Het relaas van die proeverij lees je hier.

In elk geval: nu de zomervakantie lonkt, is het leuk om op een vrijdag even een fris glas of een blikje rosé te slurpen. Welke wijn uit blik perfect aansluit bij jouw zomerbarbecue? Kiezen is verliezen en af en toe moet je water bij de wijn doen. Ga het dus zelf ontdekken en shop hier alvast je nieuwe favoriet.

