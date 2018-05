Drie manieren om over je ex te vergeten volgens de wetenschap Margo Verhasselt

Bron: time 6 Nina Het begon ooit zo mooi: vlinders in de buik, slapeloze nachten en tintelingen over je hele lichaam. Liefde, het is prachtig. Al zijn de break-ups die bij relaties komen kijken vaak minder dromerig. Wanneer de liefde op is, blijft meestal een van de beide partners, of zelfs allebei, achter met een gebroken hart. Hoe kan je de brokstukken lijmen? Daar heeft de wetenschap een antwoord op.

Enkele strategieën werden uitgetest door een groep onderzoekers, het resultaat van dat onderzoek werd gepubliceerd in the Journal of Experimental Pyschology. Een groep mensen met een gebroken hart werd als proefkonijn genomen. Ze hadden allemaal een ding gemeen: ze hadden een relatie achter de rug van ongeveer 2,5 jaar. Sommigen onder hen werden gedumpt, anderen zetten zelf een punt achter de relatie. Maar er was bij ieder van hen toch nog een 'vonkje' te vinden voor hun ex. Drie strategieën werden getest, om zo uit te maken welke het beste werkt om over iemand te raken.

De eerste strategie is voor de hand liggend: praat en denk slecht over je ex. De mensen werd gevraagd om slechte eigenschappen van hun ex-partner op te sommen, zoals bijvoorbeeld hun slechte gewoontes.

Het tegenovergestelde werd gevraagd aan een andere groep. Zij lazen teksten over liefde en over dat het oké is om dingen los te laten, maar ook dat het helemaal normaal is om nog van iemand te houden waar je niet langer samen mee bent. In de plaats van hun gevoelens tegen te werken, werd hen gevraagd te accepteren wat ze voelden.

Afleiding

De derde strategie was afleiding. Leuke dingen doen die je aandacht volledig wegnemen van je ex, zoals pakweg lekker eten. Bij de laatste strategie moesten ze niet nadenken over iets in het bijzonder.

Hierna kregen de deelnemers een foto van hun ex te zien, heel realistisch, want in tijden van sociale media kan je foto's van je vorige liefde haast niet ontlopen. Daarbij bekeken ze de emoties die opspeelden in de hersenen via een EEG. Daarnaast werd ook onder de loep genomen of ze eerder positieve of negatieve gevoelens hadden bij het zien van de foto's.

Volgens de EEG-resultaten hadden de drie strategieën duidelijk vruchten afgeworpen, ze zorgden ervoor dat mensen minder emotioneel waren bij het zien van de foto's. Al was er bij de mensen van die de eerste aanpak hadden toegepast de grootste vermindering in liefde te zien. En ook hun humeur was slechter dan bij het begin van het experiment.

Afleiding was dan wel weer een manier om een opkikkertje te krijgen. Maar had geen effect op het gevoel van liefde dat iemand voelde voor zijn of haar ex-partner. Wanneer mensen de gevoelens probeerden te aanvaarden had dat geen effect op het gevoel voor liefde of hun gemoedstoestand.

Motivatie

De auteurs van de studie bekijken liefde als een motivatie, waarbij emoties komen kijken naarmate de situatie verandert. Wanneer liefde beantwoord wordt, gaat iemand blij zijn, in het geval van een break-up is iemand verdrietig. Maar liefde als motivatie bekijken is niet alledaags in de wetenschapswereld, zo bekijken andere experts liefde als een emotie.

Om over een gebroken relatie te geraken, moeten mensen met een gebroken hart hun manier van denken veranderen, en dat duurt wel even. "Liefde werkt niet als een aan en uit knop," stelt Langeslag, een van de onderzoekers. "Om een blijvende aanpassing te maken moeten je gedachten permanent anders zijn." Enkele negatieve puntjes over je ex opsommen en dat dagelijks herhalen kan een goed begin zijn volgens haar, al kan dat er in het begin wel voor zorgden dat je goed humeur een dipje krijgt. Wanneer ze de drie strategieën naast elkaar kijkt, hebben ze allemaal effect. Al moet je voor jezelf uitmaken wat het beste werkt.