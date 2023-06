Dresscode voor een dagje Knokke: de old money-trend breekt door. “Draag niets opzichtigs”

Wat de populaire HBO-serie ‘Succession’ gemeen heeft met het VRT-paradepaardje ‘Knokke off’? De personages dwepen trots met de ‘old money’ -trend. Ook in ons straatbeeld is de kledingstijl niet meer weg te denken — en je hoeft er echt niet voor aan de kust te wonen (of zelfs rijk voor te zijn).

Van truien perfect gedrapeerd over de schouders tot witte of blauwe (linnen) hemden, beige broeken, gevlochten riemen en polo’s tot mocassins. De typische kledingstijl van de fil(le)s à papa druipt van het scherm af wanneer je naar ‘Knokke off’ of ‘Succesion’ kijkt.

De ‘old money’-stijl heet dat ook wel. “En die zie je al jarenlang bij merken zoals River Woods, Scapa, Ralph Lauren of Tommy Hilfiger”, zegt moderedacteur David Devriendt. “Ook Arket, Massimo Dutti en Zara sprongen al mee op de kar. Al zijn het vooral high fashion-merken zoals MaxMara, Natan, Delvaux, Loro Piana en Brunello Cucinelli die echt old money ademen.”

Oud geld roest niet

“De inspiratie voor de stijl vond men in de jaren 90 bij de royals in Schotland en in de Hamptons en Maine in de Verenigde Staten. Ook de invloed van sportkledij die men draagt bij tennis, golf, paardrijden, lacrosse en polo zie je duidelijk terugkeren. Het is dus niet gek dat je de kledingstijl vaak spot aan de kust, in een bos of op een golfterrein. Al kan je het ook perfect dragen wanneer je in de stad woont.”

Volledig scherm Personages Louise (Pommelien Thijs) en Alex (Willem De Schryver) in Knokke off. © VRT

Letterlijk verwijst ‘old money’ naar het geld dat rijke personen generaties op generaties in hun bezit houden. Denk aan de families Rothshild, Rockefeller of Vanderbilt in Amerika. “De stijl zie je dus vooral bij de aristocratie.”

Maar er zijn nog bekendere rolmodellen voor de ‘preppy’ look. Carolyn Bessette-Kennedy, de vrouw van John F. Kennedy Jr., en prinses Diana, bijvoorbeeld. Die laatste noemde men ook een ‘Sloane Ranger’, het Britse equivalent voor ‘old money’-types. Zulke rijke Britten combineerden bijvoorbeeld informele country-outfits met Hermèssjaaltjes en Gucci-loafers.”

Volledig scherm Prinses Diana in verschillende old money-looks. © Getty Images

“Er werden zelfs boeken geschreven over de ‘old money’-stijl, zoals ‘The Official Preppy Handbook’ en ‘The Official Sloane Ranger Handbook’. Die groeiden uit tot een leidraad voor veel mensen die de trend wilden volgen.”

De do’s en don’ts om er als 'old money’ uit te zien

Om je als ‘old money’ te kleden, zijn er immers natuurlijk bepaalde kledingcodes die je moet volgen, zegt Devriendt. “Zoals het kleurenpalet. Dat is vrij neutraal. Denk aan wit, zwart, beige, kaki groen, licht- en donkerblauw.”

“Ook je outfits liggen voor de hand. Denk aan een beige kostuum met een wit hemd en bootschoenen. Of voor de vrouwen: een roos hemd met vogelmotief en een chino broek, afgewerkt met een gevlochten riem en een trui van Ralph Lauren, over de schouders.”

Vroeger zag je het logo van Ralph Lauren nog op een polo of trui staan. Nu kiezen die merken liever voor een minimalis­ti­sche vibe. Moderedacteur David Devriendt

Al is de belangrijkste code wel dat je merkkledij niet te opzichtig mag zijn. “Old money is eerder casual. Het staat in groot contrast met de stijl van new money. Die is vaak net heel kleurrijk en zie je vaker bij de nouveaux riches en de parvenues (groepen die van een gewone afkomst rijk werden, red.).”

“Vroeger zag je bijvoorbeeld het logo van Ralph Lauren, het paardje met jockey, op een polo of trui staan. Nu kiezen die merken liever voor perfect gesneden stuks en een minimalistische vibe, te vergelijken met die ‘fluisterluxe’ of ‘quiet luxury’.”

“Het ultieme voorbeeld zijn tegenwoordig de slippers van het merk Morobé. Iederéén in Knokke draagt ze. Het logo zie je niet, maar iedereen weet dankzij het design dat je schoenen van dat merk draagt”, zegt Devriendt.

Ze zijn zo rijk dat stoefen niet moet. Of stiekem wel?

De mindset achter die verdoken luxe? “De ‘old money’-mensen die deze stijl dragen, zijn vaak zo rijk dat ze dat niet moeten tonen via hun kledij. Ze worden net een stijlicoon dankzij die subtiele kledingstukken, zoals het vrouwelijke hoofdpersonage Shiv in ‘Succession’.”

“Want dat is het net, de stijl is niet gewaagd of opvallend. Het is sober en misschien wel een tikje saai, maar vaak wel afkomstig van een duur merk. De mensen van wie je wil dat ze weten welk merk jij draagt, zullen dat vast wel weten. Dat is de kern van de trend.”

Volledig scherm Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) en Roman Roy (Kieran Culkin) in 'Succession'. © HBO

Nog een troef van old money: het is tijdloos, en net daarom populair. “De stijl is makkelijk te adopteren en de kledij gaat jaren mee. Het zijn stijlvolle passe-partouts en dus slimme investeringen. Dat zie je ook bij de gekroonde hoofden, zoals het Belgische en Nederlandse koningshuis. Zij zijn meesters in het recycleren van hun old money-looks.”

