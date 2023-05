Dragen we binnenkort allemaal weer strings en hoe gezond is het? Experts: “Verstoort je vaginale balans”

Met de terugkeer van de low-rise jeans zijn strings weer helemaal in. Dat bewezen onder andere grote sterren als zangeres Rita Ora, Hailey Bieber, Jennifer Lopez en zelfs Madonna. Maar ook (z)onder (de lage) broek dragen veel vrouwen graag strings, willen we ons sexy voelen.

Jammer genoeg is het minuscule item vaak niet zo comfortabel. Voornamelijk door de kleine hoeveelheid stof leidt het sneller tot irritaties en infecties aan je vagina. Bestaan er dan ‘gezonde strings’ en hoe schadelijk is zo’n veter tussen je billen eigenlijk? Twee experts leggen het uit.

Volledig scherm Rita Ora (links) en Madonna (rechts). © Samir Hussein/Jason Merritt/WireImage / Getty Images

Je transporteert onvermijdelijk bacteriën van je anale naar vaginale zone

“Een string bestaat vaak uit een heel dun of doorzichtig stofje als nylon, polyamide of polyester. Dat verschuift gemakkelijk, waardoor je onvermijdelijk bacteriën van je anale naar je vaginale zone transporteert”, vertelt Lore Janssens, de eigenares van het Belgisch ondergoedmerk Oh Yaz.

“Zulke synthetische stoffen verschuiven niet alleen makkelijker, maar zijn ook schadelijk voor je vaginale balans. Ze kunnen extra irritatie en meer vochtverlies creëren. In tegenstelling tot gewone onderbroeken, kan een string dat niet goed opvangen, omdat het stofje te dun is en omdat er vaak ook gewoon te weinig stof is.”

Gynaecoloog Herman Depypere beaamt: “Bij sommige mensen kan een string voor meer irritatie en wrijving in de schaamstreek zorgen. Soms kan dat ook al eens tussen de schaamlippen schieten. Wie een gevoelige vaginale zone heeft, draagt beter geen strings. Ervaar je er weinig last van, dan kan het in principe wel”, zegt hij.

Volledig scherm Gynaecoloog Herman Depypere (links) en Lore Janssens (rechts), founder van Oh Yaz. © rv / Sylvia Shoots

Een string uit katoen is beter, maar niet de beste optie

De gynaecoloog raadt aan om voor een string uit katoen te kiezen. “Synthetische stoffen werken afschermend. Ze zorgen ervoor dat de vagina minder goed verlucht wordt, met extra vochtverlies als gevolg. Als dat vocht niet weg kan, door een te strakke, soms zelfs snijdende of te dikke stof, dan ontstaat er meer irritatie. Comfort is uiteindelijk ook belangrijk, een string is maar een bandje. Logischerwijs veroorzaakt het meer irritaties dan een normale onderbroek.”

Een tip: slaap best altijd zonder ondergoed. Zo laat je alles goed ademen. Lore Janssens van Oh Yaz

Maar als je ‘t Lore vraagt, is katoen niet de beste optie. “Het is comfortabel, maar absoluut niet sexy. Het is ook niet altijd ecologisch. Al is het al een pak minder slecht dan polyester. Je vagina moet altijd goed kunnen ademen, dus een string wordt best uit een lichte stof gemaakt. Tegelijkertijd moet het ook wat vocht kunnen absorberen. Katoen absorbeert, maar laat niet altijd voldoende lucht door. In de zomer of tijdens het sporten kunnen katoenen onderbroeken eveneens verstrikkend zijn.” Haar tip: zeker slapen zonder ondergoed, dan laat je alles goed ademen.

Bij hun merk, Oh Yaz, maken ze daarom ondergoed en strings uit een andere stof: ecovero. “Dun genoeg om zuurstof door te laten, dik genoeg om enig vochtverlies te absorberen, maar ook stevig genoeg dat het goed op zijn plaats blijft zitten. En bestaande uit iets meer stof, waardoor ze nog steeds comfortabel zitten”, aldus Lore.

Volledig scherm Oh Yaz verkoopt 'gezonde' onderbroeken. © Irmy Photography

Deze vrouwen zijn extra gevoelig

Zijn er bepaalde mensen die extra goed moeten opletten bij de keuze van een string? “Zeker en vast”, zegt Lore. “Vrouwen die menstrueren, zwanger of in de menopauze zijn moeten extra opletten welk ondergoed ze dragen. Want je bent dan gevoeliger voor irritaties en infecties.”

Voor een gezonde vagina heb je slechts twee dingen nodig: Lauw warm water en goed ondergoed. Lore Janssens van Oh Yaz

“Voor een gezonde vagina heb je eigenlijk maar twee dingen nodig: lauwwarm water aan de buitenkant te reinigen, en gepast ondergoed. Andere extra hulpmiddeltjes zoals zalfjes of wasgels enzovoort doen vaak eer kwaad dan goed. Een formule maken die elke dag, voor elke vagina werkt, kan namelijk niet”, aldus Lore Janssens.

Opletten met sportleggings, menstruatie-ondergoed en shapewear

Veel mensen dragen strings onder hun sportlegging of kousenbroek. “Zo valt je onderbroek natuurlijk minder op en het zit ook comfortabeler. Zeker als je bij het sporten veel squats doet (lacht)”, aldus Lore. “Maar door de verstikkende stof van de legging en het zweten, is de kans op irritaties en een vaginale infectie des te groter. Draag dus tijdens het sporten zéker geen string uit een synthetische stof.”

Ook met menstruatie-ondergoed let je best op, zegt Lore. “Het principe van zo’n onderbroek is vaak ecologisch, maar het product an sich en de verwerking ervan is dat niet altijd. Denk maar aan de coating of de verf die gebruikt werd om dat broekje waterabsorberend te maken. Daar kwam hoogstwaarschijnlijk chemie aan te pas en dat kan niet gezond zijn. Kijk op het etiket op hoeveel graden je het mag wassen. Je moet ondergoed op minimum 40 graden kunnen wassen om alle bacteriën eruit te krijgen.”

En hoe zit dat met shapewear? “Ik ben geen fan van shapewear omdat het heel strak zit. Dat is niet goed voor je huid, noch voor je vagina dus”, zegt Lore nog.

Lees ook: