Dragen mannen binnenkort massaal linnen kostuums? “Je ziet het steeds vaker op kantoor”

Luchtig linnen is de stof bij uitstek om het koel te houden tijdens warme zomerdagen. En wie dacht dat linnen niet fashionable kan zijn, heeft het grandioos mis. Steeds meer celebrity's kiezen voor linnen kostuums, onder wie Amerikaans acteur Brad Pitt. Oprichter en CEO van Café Costume Bruno Van Gils en moderedacteur David Devriendt lichten de nieuwste mannentrend toe. “Linnen staat erom bekend snel te kreuken. Bij een kostuum in linnen blend, heb je dat probleem niet.”

Strak in het pak lijkt niet de leuze van deze zomer. Lossere, linnen pakken zijn namelijk steeds populairder onder beroemdheden. Zo verscheen de Amerikaanse acteur Brad Pitt tijdens zijn promotietour voor zijn nieuwe film ‘Bullet Train’ in verschillende linnen pakken, ontworpen door de Nederlandse designer Haans Nicholas Mott. Van fel groen tot zelfs een rokje. De acteur ging all the way. En ook premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson was op zijn huwelijksfeest te spotten in een crèmekleurig linnen pak met lichtblauw hemd.

Volledig scherm Brad Pitt. © Getty Images

De linnen pakken zijn tijdens de zomermaanden ook in België geliefd bij mannen. “Mensen vragen specifiek naar linnen kostuums wanneer ze op vakantie vertrekken”, zegt oprichter en CEO van Café Costume Bruno Van Gils. “Linnen is een heel lichte stof, wat ideaal is wanneer je op een zonnige bestemming bent. Een linnen pak oogt ook iets nonchalanter dan het klassieke kostuum, het past perfect in die typische bohemien kledingstijl met luchtige stoffen in aardse tinten.”

Volledig scherm Bruno Van Gils © Alexander Populier

Daar is onze moderedacteur David Devriendt het volmondig mee eens. “Linnen pakken worden veel in de zomer gedragen omdat de stof warmteregulerend is. Vooral in Italië en aan de Oostkust, denk aan New York of Boston, zijn linnen kostuums heel populair.”

“De gemiddelde Vlaamse man heeft geen linnen kostuum in zijn kast hangen, maar je ziet het wel al meer verschijnen”, gaat Devriendt verder. “Op kantoor durven mannen al sneller naar linnen te grijpen in plaats van naar een zwaar, stijf kostuum. Ook op bruiloften zie je steeds meer bruidegommen in linnen verschijnen, maar dat komt voornamelijk op destination weddings voor. Wanneer mannen op vakantie vertrekken, durven ze ook al eens vaker een linnen kostuum mee te nemen om zich te kleden als de locals.”

Volledig scherm David Devriendt. © NINA

Verkoop van linnen blends stijgt

“Hoewel linnen een populaire zomerstof is, merken we bij Café Costume toch niet op dat de verkoop van linnen pakken gestegen is de voorbije jaren”, zegt Van Gils. “Wat wél een stijging in verkoop kent, zijn de ‘linnen blends’. Dat zijn kostuums waarbij men linnen combineert met een andere stof, zoals katoen of wol.”

“Een voordeel van zo’n kostuum van geblend materiaal is dat het minder snel kreukt. Linnen staat daar namelijk om bekend, maar met zo’n gecombineerde outfit zie je dat dus minder snel. En doordat je linnen draagt, heb je nog altijd het gevoel dat je pak ‘ademt’. Ideaal dus voor de zomer, want je draagt in feite dezelfde luchtige, linnen look, maar dan net iets strakker.” Klinkt als the best of both worlds.

Hoe draag je het?

Van Gils en Devriendt zijn het erover eens dat je in het geval van een linnen pak beter voor een lossere snit kiest. “Voor veel mensen is zo’n baggy look out of their comfort zone omdat ze doorgaans strakkere kostuums dragen in een werkomgeving”, zegt Devriendt. “Maar linnen hoort iets losser te zitten.”

“Qua schoeisel kun je voor espadrilles kiezen als je een casual look wil. Met sandalen creëer je een meer zomerse uitstraling. Wil je het toch iets chiquer? Dan kun je je broek onderaan iets korter laten komen en er een mooi paar moccasins onder dragen. Dat is een typische Italiaanse outfit.”

Quote Ik heb zelfs al mannen zien rondlopen die helemaal niets onder hun blazer aandoen Moderedacteur David Devriendt

“Een linnen kostuum komt meestal voor in natuurlijke kleuren zoals ecru, ivoor, bruin en grijs. Als je bijvoorbeeld een ecru pak draagt, zou je dat kunnen combineren met bruine moccasins en een bruin hemdje. Blijf in dezelfde aardekleuren, dat geeft wat meer diepte.”

“Je kunt je hemd helemaal toeknopen of juist een paar knoopjes laten openstaan om die Italian flair te hebben. Liever een seventies look? Draag dan de kraag van je hemd over je blazer. Ik heb zelfs al mannen zien rondlopen die helemaal niets onder hun blazer aandoen, maar dat is eerder iets voor op het strand.”

Charmante kreuken

Linnen is een natuurlijk materiaal dat snel kreukt. “Ofwel strijk je je outfit voor je op stap gaat, ofwel ga je voor de nonchalantere look van een kostuum dat lichtjes gekreukt is”, zegt Devriendt. “Kreuken volledig voorkomen is bijna onmogelijk. Eens je de deur uit stapt, zullen er door de bewegingen die je maakt hier en daar wel kreukjes verschijnen, zoals aan de ellebogen of mouwen.”

Quote Het feit dat er juist wat kreukjes inzitten maakt het zo charmant. Het hoeft niet altijd perfect glad te liggen Moderedacteur David Devriendt

“Er zijn wel een paar trucjes die je kunt toepassen om de kreuken uit je linnen kostuum te halen. Ik was mijn eigen items op een koud programma in de wasmachine. Vervolgens steek ik ze even in de droogkast, maar niet te lang; het moet nog een beetje vochtig zijn. Vervolgens leg ik de items plat neer op een rek. Meestal bevatten je hemd en broek dan al iets minder kreukels. Een ander gekend trucje voor hardnekkige kreuken, is je kledingstukken aan kapstokken hangen om ze vervolgens te bespatten met water en aan het materiaal te trekken.”

“Linnen heeft zijn voor- en nadelen”, eindigt Devriendt. “Het feit dat er juist wat kreukjes inzitten maakt het zo charmant. Het hoeft niet altijd perfect glad te liggen.”

