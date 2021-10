Dracula achterna: 7 mysterieuze kastelen in Europa voor een lastminute halloweenverblijf

In het kasteel van graaf Dracula kan je – gelukkig maar – niet overnachten. Je kan wel in een pak andere kastelen logeren niet ver van België om met Halloween aan je trekken te komen. Imposante vertrekken, met kandelaars verlichte gangen, verlaten gronden en misschien wel een verdachte butler: zeven mysterieuze burchten om met vrienden of familie in te verblijven, als je durft.

1. Kilmartin Castle in Argyll & Bute, Schotland

Het Schotse Kilmartin Castle staat al op deze aardbol sinds 1550, toen het in handen was van de Campbell Clan, een van de machtigste families van Schotland. Anno 2021 ziet het er niet eens zo anders uit. Denk aan zichtbare stenen muren, grote open haarden, gewelfde stenen plafonds en schietgaten. Zin om die spookachtige setting even te ontvluchten, dan vind je rondom het kasteel mooie heuvels, restaurants en een lokale pub die stevige diners serveert. Je huurt het hele pand af, groot genoeg voor tien personen, voor 1.174 euro per nacht.

2. Castello Leopoldo in Toscane, Italië

Nog een zestiende-eeuwse parel, waar je je zo in een aflevering van ‘Bridgerton’ waant. Ja, bij daglicht ziet deze plek er romantisch uit, zeker met dat panoramische zicht op de omringende groene vallei. Maar als de nacht valt, is het 1.500 vierkante meter grote domein verlaten en kan je er met twintig personen gerust een verregaand moordmysterie spelen. Cluedo op grote schaal, quoi. Het hele kasteel reserveren kost 1.142 euro per nacht.

3. Rower Fort in Devon, Engeland

Dit gotische fort bij de kliffen van de Jurassic Coast in Devon staat er sinds 1827, toen het een boerderij was op het landgoed van ene Sir Francis Drake, een Britse ontdekkingsreiziger. De man stierf weg van huis, maar dat is geen garantie dat hij er niet meer ronddwaalt als spook. Al heeft de ‘cottage’ ondertussen wel wat extraatjes die je kunnen afleiden, zoals de hottub van waaruit je een panoramisch zicht op Devon hebt, en ’s nachts op de sterrenhemel. Je huurt dit kasteel voor zestien personen en 1.142 euro per nacht.

4. Manorbier Castle in Pembrokeshire, Wales

Mag het nog een tikkeltje ouder? Het kasteel van Manorbier is een prachtig Normandisch kasteel uit de twaalfde eeuw. Binnenin is er alle comfort, romantisch vormgegeven. Buiten ziet alles er nog authentiek uit en dus erg middeleeuws. Met imposante kliffen in de buurt betekent dat: genoeg voer voor een verontrustende wandeling. De oude smokkelaarstunnel en kerker zijn ook nog intact: dat wetende doe je vast een oogje minder toe ’s nachts. Het pand is groot genoeg voor twaalf gasten en kost 900 euro per nacht.

5. Number 6 Narrow Water Castle in County Down, Noord-Ierland

In dit kasteelgebouw uit 1680 verblijf je in een luxeappartement. Weinig krakende vloeren of knipperende lampen dus. Maar maak een wandeling door de gigantische tuinen met zicht op dit imponerende mini-Zweinstein, bij voorkeur bij valavond, en je beeldt je al snel in dat er een paar dementors ronddwalen. Om nog maar te zwijgen van het huisnummer van je appartement: zes (“... zes, zes, the number of the beast”, zingt Iron Maiden). Het appartement voor zes (zes!) personen kost 171 euro per nacht.

6. Burg Schloss Saarfels in Serrig, Duitsland

Ons buurland Duitsland kan er ook wat van als het op authentieke kastelen aankomt. In de bossen van Serrig ligt dit plaatje: een modern kasteel uit de twintigste eeuw, maar met het uiterlijk van een majestueuze burcht uit de middeleeuwen. Vroeger deed het gebouw dienst als wijnmakerij en directe leverancier aan het hof van de Kaiser. Nu waan je je er met een glaasje wijn zelf de Kaiser. Je logeert trouwens in de oudste regio van Duitsland. Dus als er ergens kans is op spokerij, dan hier wel. Groot genoeg voor zestien personen en aan 874 euro per nacht.

7. Craufurdland Castle in Ayrshire, Schotland

Op twintig minuten van Glasgow vind je deze beauty, het oudste kasteel van Schotland. Achthonderd jaren op de teller: dat kunnen zelfs de vampieren in de ‘Twilight’-films niet zeggen. Binnenin bewaart het statige interieur nog wat oude elementen en een van de kamers is ondergebracht in wat een voormalige kapel lijkt. Wie weet voel je er wel een goddelijke (of duivelse) aanwezigheid wanneer het maanlicht ’s nachts door de glasramen valt. In het door bossen omringde kasteeldomein van zeshonderd hectare groot kan je lekker verdwalen. Zestien personen kunnen hier terecht, voor 2.061 euro per nacht.

