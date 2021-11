Draag jij deze kerst een ‘feather dress’? De allerleukste verenjurken op een rij

Van ‘pocketing’ tot ‘lovebom­bing’: werd jij al het slachtof­fer van deze 5 ongezonde dating­trends?

In datingland passeert de ene nieuwe term na de andere de revue. Helaas bewijzen ze dat het op liefdesvlak niet altijd rozengeur en maneschijn is. Op onze weg naar de ware liefde zijn er heel wat potentiële hindernissen. Benieuwd of jouw date een wolf in schaapskleren is? Voor deze vijf trends moet je oppassen.

