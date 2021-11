Dr. Martens maken een comeback. Een expert legt uit hoe je de pijn van het inlopen vermindert

Een schoen die werkelijk onder elke outfit past én mooier wordt met de jaren? Dat is zonder enige twijfel de stoere schoen van Dr. Martens. Nu we de nineties weer helemaal omarmen, kunnen ook Dr. Martens niet ontbreken. Verdwijnen uit het straatbeeld deden deze boots nooit helemaal, maar ze maken nu een enorme comeback mee. Een echte must-have dus, maar daar moet je wel even hevige voetpijn voor trotseren.

Dr. Martens, ook wel Docs genoemd, zagen het daglicht in de jaren zestig. De boots werden toen vooral door postbodes en fabriekswerkers gedragen. Maar daarna werden de schoenen opgepikt door verschillende subculturen. Zo veranderde de functionele werklaars in een heus fashion-item.

Niet alleen mannen droegen de stoere boots, ook meisjes begonnen exemplaren aan te schaffen en ze te pimpen door er bloemen en sterren op te tekenen. Zelfs Amerikaanse muzikanten die door het Verenigd Koninkrijk reisden, namen de populaire Dr. Martens mee over zee. Vanaf dan bleef de bal aan het rollen voor de Docs en werd de schoen een gegeerd item aan ieders voet.

Een heleboel beroemdheden en muzikanten tikken maar al te graag de hippe laars op de kop. Allemaal stylen ze de schoenen naar hun eigen identiteit. De ware comeback hebben we te danken aan modellen zoals Hailey Bieber en Kendall Jenner. Zij tonen dat je de schoenen op gelijk welke manier kan combineren. Onder een jeans, onder een jurk of onder een nette rok naar het werk. Je raadt het al: werkelijk alles kan. Je paar Doc Martens zijn een deeltje van jou, dát is waarom ze zo populair zijn en blijven.

Maar die populariteit draagt wel een prijskaartje én vraagt om een tripje naar de supermarkt voor een heleboel pleisters. Want pijn aan je voeten, dat zal je hebben. Niet voor eeuwig, natuurlijk, maar Docs dragen, da’s voor doorzetters.

Ze zijn het o zo waard

De pijn in de mate van het mogelijke verzachten? Een verkoper uit de Antwerpse Dr. Martens-winkel legt uit welke tips hij kopers meegeeft. “Lederbalsem! Dat smeer je over de lederen schoen om het lekker soepel te houden.” De verkoper haalt daarna aan dat het dragen van dikke sokken, of zelfs meerdere sokken over elkaar, nuttig kan zijn. “Zo bescherm je je voet tegen wrijving en kan je het leer wat stretchen. Knoop ook je veters zo strak mogelijk; zo blijft je voet op z’n plaats zitten en voorkom je dat je voet gaat schuiven in de schoen.” Het is even vechten benadrukt hij: “Maar zo’n Doc wordt écht met de jaren mooier. Je zal dus zeker de vruchten plukken van je extra effort.”

Quote Een lederen schoen rekt sneller uit dan een lakschoen en zal dus sneller voor een blaren­vrije voet zorgen Medewerker Dr. Martens Antwerpen

Over het kiezen van de maat is hij duidelijk: “Dat hangt echt af van model tot model. Je past beter enkele schoenen om te voelen waar je voet zich het beste in voelt.” Dr. Martens vind je immers in verschillende modellen, kleuren en materialen. Een ding is zeker: “Een lederen schoen rekt sneller uit dan een lakschoen en zal dus sneller voor blarenvrije voeten zorgen. Een korreltje wilskracht hoort er uiteraard ook bij.” Wie de schoenen wil dragen, zal zich even van zijn sterkste kant moeten tonen, maar het blijkt het (volgens iédereen die een paar bezit) o zo waard te zijn.

