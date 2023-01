Dr. Martens inlopen zonder pijn? Er bestaat een handige truc die je maar een paar euro kost

Vanaf wanneer is geen seks hebben schadelijk? “Ook andere dingen kunnen behoefte aan intimiteit vervullen”

Wie door een seksloze periode gaat, verzamelt ‘pandapunten’. Maar hoe belangrijk is seks écht voor onze mentale gezondheid? En hoe beïnvloeden ‘droge periodes’ je leven? Seksuologe Rika Ponnet is duidelijk over de rol van geslachtsgemeenschap. “We leven in een maatschappij waarin we ervan uitgaan dat iedereen een vervullend seksleven heeft. Terwijl dat absoluut niét zo is.”

30 december