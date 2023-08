Doorbreek de seksuele sleur in je relatie met een rollenspel. Experts: “Je hóéft geen kostuums te gebruiken”

Word je doof als je na Tomorrow­land een ‘tuut’ in je oren hebt?

“Als je op een meter van elkaar moet roepen om elkaar te verstaan, is er potentieel schade.” Heb je de nacht of ochtend na Tomorrowland een ‘tuut’ in de oren? Let op. Het is het signaal dat je gehoor schade opliep. Een professor audiologie legt uit welke voorzorgen je moet nemen om tinnitus te voorkomen. “Wie geplaagd wordt door oorsuizen, komt vaak in een vicieuze cirkel terecht.”