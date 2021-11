Door ‘mucosokken’ te kopen steun je Belgen als Stan (8) en Louise (21) die aan de levensbedreigende ziekte lijden

“Je ziet niet dat ik ziek ben. Maar vanbinnen is er wel heel veel gaande. Een werkgever, bijvoorbeeld, die weet dat je muco hebt, staat daar niet bij stil. Als je dan opeens twee of drie weken uitvalt omdat er een opname gepland is, kan je op weinig begrip rekenen.” Louise is nog maar 21 jaar, maar moet elke dag leven met haar ‘muco’ of mucoviscidose. Het is de meest voorkomende levensbedreigende, erfelijke ziekte van ons land.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Muco wordt ook wel de taaislijmziekte genoemd. Want naast ernstige spijsverteringsproblemen kampen de patiënten ook met een sterk verminderde longcapaciteit door slijm en ontstekingen in de longen. De ziekte is ongeneeslijk en de therapie om symptomen te bestrijden neemt elke dag vier uur in beslag. De levensverwachting voor patiënten die nu geboren worden, ligt tussen 40 à 50 jaar. Al overlijden veel patiënten vandaag nog rond hun dertigste.

‘Mucosocks’

Om meer aandacht te vragen voor de ziekte, lanceert de Belgische Mucovereniging nu opnieuw de nationale campagne ‘Mucosocks’. Met dit jaar tv-maker Joris Hessels en Ketnetwrapper Sander Gilis als ambassadeurs. In de campagnevideo’s gaan de mannen op pad met twee jonge mucopatiënten.

“Eén dag is 21 pillen”, vertelt de 8-jarige Stan tijdens zijn balletles. “Maakt muco jou soms ongelukkig?”, vraagt Sander aan de jonge Stan. Ja, knikt het jongetje meteen. Soms doen zijn papa en broer mee aan een hindernisloop. Dan kan Stan niet meedoen, omdat hij door bacteriën in het water erg lang in het ziekenhuis zou kunnen belanden. “Met de mucosokken kunnen we meer centjes verdienen voor mensen die muco hebben”, zegt Stan. “Zodat ze kunnen genezen en van de pilletjes af kunnen raken.”

(Lees verder onder video.)



De ‘mucosocks’ zijn kleurrijke sokken voor kinderen en volwassenen, die de Mucovereniging verkoopt om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. En dat is nodig, want door de coronapandemie zagen vele goede doelen hun inkomsten drastisch slinken. “Bovendien kunnen de huidige behandelingen de symptomen van muco alleen voorkomen, vertragen of verlichten”, zegt Stefan Joris, directeur van de Mucovereniging. “Dat kost de patiënten elke dag veel tijd, energie en geld. Wetenschappelijk onderzoek naar efficiëntere behandelingen en op termijn zelfs een manier om muco te genezen, is dus van fundamenteel belang.”

Mucopatiënt Louise (21) vertelt dat wetenschappelijk onderzoek naar muco door zulke inzamelingen gelukkig heel veel vooruitgang boekt. “Er zijn veel mooie dingen op komst voor ons.”

Samen tegen muco

“Vorig jaar was de campagne een groot succes”, vertelt de vereniging nog. De sokken waren toen op enkele dagen uitverkocht en zijn intussen een echt collector's item. Ook toen steunden bekende Vlamingen de campagne: onder meer Leen Dendievel, Anke Buckinx en Maureen Vanherberghen.

(Lees verder onder foto.)

Volledig scherm © Mucovereniging

De ‘mucosokken’ voor kinderen en volwassenen kan je kopen op mucomove.be en muco.be/shop. Voor 10 euro per paar schenk je deze kerst een mucopatiënt zo wat ademruimte.

Lees ook: