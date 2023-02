Door de 2x2-methode en deze 8 andere trucs ziet je outfit er duurder en chiquer uit

Een volle kleerkast, maar toch niks om aan te trekken? Story of our life . De oplossing is simpel: kopieer wat Vlaamse en internationale influencers doen. Deze negen tips bewijzen dat je met kleine aanpassingen je outfits een frisse twist kunt geven.

De lucht is blauw, de zon schijnt en hier en daar zie je de eerste bloemen verschijnen. Je merkt dus: de lente komt dichterbij. Het ideale moment om je kleerkast te herbekijken. Gelukkig hoef je geen bakken geld uit te geven om een nieuwe, stijlvolle look neer te zetten. Kijk maar naar de influencers op Instagram, zij passen simpele truken toe om hun outfit naar een hoger niveau te tillen, zonder daarbij bankroet te gaan. Wij zetten er negen op een rij die je kan kopiëren.

1. Draag een riem op je blazer

Hangt er een blazer in je kast die al maanden, of zelfs jaren, meegaat? Geef het kledingstuk een tweede leven door er een lederen riem op te dragen. In no time krijgt je outfit een volledig nieuwe vibe. Hou de rest van je look simpel, met een rok en laarzen. Dat oogt lekker elegant.

2. Ga voor de juiste stoffen

Aangezien de temperaturen nog steeds flirten met het vriespunt, lijkt het te vroeg om je wintermantel op te bergen. Maar ben je die dikke jas een beetje beu? Trek dan een lichtere broek aan, van zijde of katoen, bijvoorbeeld. Op die manier ben je lenteklaar, maar heb je het nog steeds aangenaam warm.

3. Draag een lange jeansrok met hoge laarzen

Ook voor blote benen is het nog koud. Behalve als je slim bent en kiest voor hoge laarzen en een lange jeansrok. Dat laatste is trouwens een heuse trend, deze lente. Voor een nonchalante look kan je combineren met een sweater of een zachte, wollen trui.

4. Pas de populaire 2x2-methode toe

Misschien ben je deze aanpak al eens tegengekomen op Instagram of TikTok. Het kán, want hij is razend populair en poepsimpel. Je neemt twee casual items - zoals een wijde jeansbroek en sneakers - en twee geklede items - zoals een wit hemd en een knappe lederen handtas - et voilà. Je hebt een outfit die er geslaagd en gebalanceerd uitziet. Works like a charm.

5. Hou het monotoon

Het is een truc die veel modekenners toepassen: een outfit in één kleur. Logisch, want het ziet er altijd chic uit en het vraagt weinig denkwerk. Je kan voor exact dezelfde kleuren gaan of verschillende tinten binnen dezelfde kleur zoeken. Accessoires zoals schoenen, tas en een sjaal kan je er ook op afstemmen, maar dat is geen must.

6. Laat een zwarte outfit stralen met metallic accessoires

Tegenwoordig hangen de winkelrekken vol met kleren in knalkleuren. Maar af en toe heb je gewoon zin om je te kleden in ’t zwart. Hoe je je look dan toch fris en stralend houdt? Door af te werken met metallic details, zoals zilveren juwelen of een shiny handtas.

7. Lichte kleuren met donkere accenten zijn een succes

Andersom geef je soms de voorkeur aan heel lichte beige-tinten, zoals crème of ecru. Ook mooi, maar om te voorkomen dat het geheel te braafjes is, kan je donkere details toevoegen, zoals een donkerbruine handtas of laarsjes.

8. Mix casual met chic

Iedereen heeft wel een geklede jurk of kostuumbroek in de kleerkast hangen. Waarom gooi je het roer niet eens om en combineer je het met quasi-nonchalante kledingstukken, zoals een jeansjas? Op die manier ziet een serieuze outfit er meteen helemaal anders uit.

9. Verras met gecropte truien

Zijn cropped shirts alleen voor de zomer en voor jonge vrouwen? Nee hoor. Korte truien en een broek of rok met hoge taille zijn sowieso een geslaagde combo. Zeker als je niet graag met een blote buik de straat opgaat. Subtiel én sexy!

