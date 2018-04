Donuttello opent ook de deuren in Mechelen Liesbeth De Corte

18 april 2018

18u41

Bron: Flair 4 Nina Sinds jaar en dag zijn donuts immens populair in de Verenigde Staten, maar nu lijkt ook Vlaanderen echt in zwijm te vallen voor de ronde zoetigheden. Kijk maar naar het succes van Donuttello, de donutketen van Kamal Kharmach. Binnenkort opent de komiek zelfs een nieuwe vestiging in Mechelen.

Goed nieuws dus voor Maneblussers die dol zijn op suiker en zoet. Binnenkort moeten ze niet langer naar Antwerpen of de lokale bakker reizen om hun buik rond te eten met donuts, want er is een nieuwe vestiging van Donuttello op komst.

Op de Facebookpagina valt te lezen dat lekkerbekken de keuze zullen hebben tussen twintig verschillende soorten donuts, van suiker-kaneel tot appelsien. Al beginnen wij vooral te watertanden bij de variant met een vulling van karamel-popcorn of oreo.

Kamal Kharmach stampte zijn concept amper twee jaar geleden uit de grond en heeft ondertussen als winkels in Antwerpen, Beveren en Sint-Niklaas. Waar de nieuwe vestiging in Mechelen komt, blijft voorlopig een mysterie. Het lijkt er sterk op dat er nog geen locatie gekozen is, want op Facebook hebben ze een oproep gelanceerd om mee te kiezen waar de Donuttello moet verschijnen.