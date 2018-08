Donkere kringen: wat zijn de boosdoeners en vooral, wat helpt nu écht? Nele Annemans

30 augustus 2018

14u54

Je bleef net iets te lang plakken de vorige avond - of keek net een aflevering te veel van je favoriete Netflixserie en bam: de volgende ochtend worden je ogen ontsierd door een stel donkere theezakken. Het overkomt ons allemaal wel eens. Maar zijn er nog boosdoeners voor die onflatterende kringen onder je ogen en vooral, wat doe je aan die donkere doornen in het oog?

Allereerst bestaan er twee soorten donkere kringen. De eerste zijn kringen onder je ogen met en blauwachtige tint. Die komen vooral voor bij mensen bij wie de huid onder de ogen dunner dan is dan bij anderen, waardoor de bloedvaten sneller zichtbaar zijn. Anderen hebben dan weer last van kringen met een iets bruinere tint. Die worden meestal veroorzaakt door hyperpigmentatie, wat deels genetisch bepaald is en erger wordt door blootstelling aan de zon.

De boosdoeners

Donkere kringen en wallen ontstaan meestal door een combinatie van je levensstijl en genetische aanleg. Toch steekt er bij blauwachtige kringen een boosdoener met kop en schouders bovenuit: vermoeidheid. Slaapgebrek zorgt ervoor dat je cortisolniveau (aka je stresshormoon) stijgt, waardoor collageen, een stofje dat zorgt voor de stevigheid van je huid, afgebroken wordt. Tegelijkertijd worden je bloedvaten meer zichtbaar onder die dunne huid, waardoor er donkere kringen ontstaan. Het minst goede nieuws? Donkere kringen zijn vaak erfelijk. Of het nu gaat om de de blauwachtige of bruine, sommigen van ons zijn er gewoon mee geboren. Auwtch.

Waardoor ze nóg erger worden

Net zoals de meeste huidproblemen kunnen kringen onder je ogen verergeren naarmate je ouder wordt. De huid wordt dunner en verliest vet en collageen waardoor de kringen duidelijker zichtbaar worden. Daarnaast er zijn enkele slechte gewoonten die je donkere vijanden nog erger kunnen maken. Lange overuren op kantoor, te veel gezellige avondjes met iets te veel wijntjes, blootstelling aan de zon ... allemaal zorgen ze ervoor dat wallen en kringen meer zichtbaar kunnen worden. Let ook op als je je make-up verwijdert. Wrijving rond je ogen verergert het euvel namelijk. Tot slot kunnen ook een te zout dieet, stress, allergieën en hormonale veranderingen de schuld zijn van die niet zo aantrekkelijke donkere kringen onder je ogen.

Hoe je ze kan camoufleren

Om eruit te zien alsof je wél acht uur geslapen hebt, is een concealer, zeker eentje die tegelijkertijd ook je huid verzorgt, een absolute must in je beautycase. Breng een paar stipjes aan onder je ogen en klop zachtjes in voor de beste dekking. Breng ook een beetje aan aan de binnenkant van je ogen voor een instant wakkere blik. Gebruik daarnaast een goed serum met hyaluronzuur om je huid gehydrateerd en soepel te houden.

Daarnaast kan je op zoek gaan naar producten die de bloedcirculatie verbeteren. Cafeïne bijvoorbeeld vernauwt de bloedvaten onder je ogen waardoor je kringen minder zichtbaar worden en ook huidverzorgingsproducten met vitamine C hebben een huidverlichtend effect. Tot slot een gouwe ouwe: een koude lepel, een koud compres of gekoelde theezakjes doen ook wonderen in je strijd tegen donkere kringen.