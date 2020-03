Donatella Versace schenkt 200.000 euro aan ziekenhuis in Milaan Ann Laenen

16 maart 2020

12u55

Bron: HarpersBazaar 1 Nina Mode-ontwerpster Donatella Versace en haar dochter Allegra schenken 200.000 euro aan het ziekenhuis van Milaan. Het duo doneert het geld om de strijd tegen het coronavirus te ondersteunen.

Op dit moment heeft Italië het hoogste aantal Covid-19 incidenten buiten China. In Italië alleen al vielen er het voorbije etmaal 3.509 bijkomende besmettingen en 368 doden te noteren. Het gezondheidszorgsysteem wordt er enorm op de proef gesteld. Donatella (67) en Allegra (33) doneren het bedrag aan de afdeling intensieve zorgen van het San Raffaele ziekenhuis in Milaan. Het ziekenhuis vroeg zelf om hulp omdat ze bezwijken onder het grote aantal besmettingen.

“Op dit moment is het belangrijk om één te zijn en elkaar te steunen. We moeten iedereen helpen die elke dag vecht om honderden levens te redden. Daarom besloten Allegra en ik om een persoonlijke donatie van 200.000 euro te doen. Ons hart gaat uit naar iedereen die door deze ziekte is getroffen en naar alle artsen en medisch personeel die de afgelopen weken heldhaftig en non-stop werkten om voor onze dierbaren te zorgen”, klonk het afgelopen vrijdag.

