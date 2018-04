Dolce & Gabbana willen niet dat modemerk na hun dood wordt overgenomen Margo Verhasselt

07 april 2018

16u01

Bron: Belga 0 Nina Modeontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana, die het merk Dolce & Gabbana hebben opgericht, willen hun modehuis niet verkopen en na hun dood zal ook niemand hen opvolgen. Dat hebben ze gezegd in een interview met de Italiaanse krant Il Corriere della Sera.

"Wanneer we dood zijn, zijn we dood. Ik wil niet dat een Japanse designer Dolce &Gabbana begint te ontwerpen", aldus Gabbana aan de krant. "Wanneer we als koppel uit elkaar zijn gegaan, hebben we gezegd dat het het beste was om alles te verdelen. Want als ik zou sterven, zou hij de dag erna achterblijven met, bijvoorbeeld, mijn nicht die er niets van kent, en het bedrijf ruïneert. We hebben een trust opgericht waar geen van ons beide aan mag komen."

Dolce voegt nog toe dat de twee "elk overnamevoorstel weigeren". "Je kunt nog zoveel geld hebben, maar als je niet meer vrij bent, wat doen je dan? Je gaat niet naar het kerkhof met een kist vol geld."

Dolce & Gabbana is een van de modegroepen in Italië met de hoogste omzet. Het bedrijf tekende volgens Reuters in het boekjaar dat eindigde in maart 2017, verkoopcijfers op van 1,3 miljard euro.

Het merk, dat populair is bij beroemdheden vanwege zijn gedurfde en weelderige ontwerpen, stelt deze week voor het eerst een haute-couturecollectie voor op de catwalk in New York.