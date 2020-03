Dolce & Gabbana steunt onderzoek naar coronavirus Ann Laenen

05 maart 2020

13u20

Bron: Elle 2 Nina Dolce & Gabbana kondigden eerder deze week aan dat ze onderzoek naar het coronavirus zullen steunen. Dat doen ze door middel van een grote donatie aan de Italiaanse Humanitas universiteit. “We vonden dat we iets moesten doen om dit verwoestende virus, dat begon in China maar de hele mensheid bedreigt, te bestrijden”, klonk het.

Domenico Dolce en Stefano Gabbana steunen met die bijdrage een onderzoeksproject dat strijdt tegen het coronavirus. Professor Alberto Mantovani leidt dat project samen met het onderzoeksteam dat in 2002 SARS (SARS-virus, een virus dat behoort tot de onderfamilie van corona nvdr.) isoleerde in Italië. Dolce & Gabbana steunden eerder al medische beurzen aan de Humanitas universiteit.

Er zijn wereldwijd al bijna dan 100.000 gevallen van het coronavirus gemeld. “Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek is een morele plicht voor ons. We hopen dat onze bijdrage zal helpen om dit dramatische probleem op te lossen”, verklaarden de ontwerpers. “We begrepen dat het in ieder geval de moeite waard was om iets te doen. Zelfs een heel klein gebaar kan al een enorme betekenis hebben.” Het exacte bedrag dat ze doneerden is niet bekend.

