Doet zo’n stickertje je puist echt sneller verdwijnen? Dermatologe over gehypete ‘pimple patches’

Heb je net een tof feest, spannende date of belangrijke presentatie, duikt daar plots een rode joekel op je je neus, voorhoofd of kin op. Geen zorgen: ‘pimple patches’ beloven puisten in sneltempo te doen verdwijnen. Een hype op sociale media, maar werken de kleine stickers ook echt? Een dermatologe zorgt met haar advies dat je waar krijgt voor je geld.

Een trend mogen we de ‘pimple patches’ die je nu overal op sociale media ziet, niet echt noemen. “Het idee om patches en verbanden te gebruiken binnen de wondheling is al vrij oud”, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. “Alle pimple patches bevatten hydrocolloïde, een stofje dat al jaren in de medische wereld wordt gebruikt.”

Volledig scherm Dermatologe Ingrid Van Riet. © Steven Richardson

Het is dus zeker geen nieuw concept om de huid te gaan afschermen van de omgeving. Maar het werkt wel. “Het komt erop neer dat je een afgesloten omgeving creëert die vocht onttrekt zonder de huid uit te drogen. Voor bepaalde acnetypes werkt dat zeker: kleine puistjes of roodheden bijvoorbeeld. Al helemaal als ze ook nog eens een klein wit kopje hebben.”

De beste zijn de plakkers die nog andere ingrediën­ten bevatten Ingrid van Riet, dermatoloog

“Want laten we eerlijk zijn: zo’n patch is ook vooral een handige barrière tegen prutsgrage vingers. “De enige mensen die een pukkel zien en daar vervolgens braaf van afblijven, dat zijn dermatologen,” lacht van Riet. “Het is dus een goede manier om puistjes die je anders zou uitknijpen af te dekken en te beschermen.”

Maar zo’n stickertje is echt niet voor iedereen. Volg deze regels

Wanneer zijn de patches géén goed idee? “Bij zwaar geïnfecteerde acne zou ik ze niet aanraden. Evenmin voor puistjes die al uitgedroogd zijn. Over het algemeen geldt immers dat vochtige wonden het best genezen in een vochtig milieu, en droge in een droge omgeving.”

Werken ze allemaal even goed? Of zijn er die er met kopje en schouders bovenuit steken? “De beste zijn de plakkers die nog andere ingrediënten bevatten”, tipt de dermatologe. “Het voordeel van een patch zonder actief product is dat het de huid helpt genezen en je er eventuele korstjes niet kan afkrabben. Maar voor echte pukkels zijn vooral salicylzuur en niacinamide een meerwaarde: deze stoffen hebben een kalmerend en peelend effect.”

Een onderhuids exemplaar? Dan kunnen de patches met microneedles helpen. “De naaldjes maken kleine openingen in de epidermis, wat zorgt dat het medicijn dieper kan inwerken. Let wel op: het vliesje dat over een puistje zit is niet heel dik. Als je dat perforeert, komt de etter eruit en blijft de hele boel onder het verband zitten. Gebruik microneedle patches dus enkel voor diepe ontstekingen.”

De pukkel voelt na één nacht al een stuk minder pijnlijk aan. Na twee nachtjes slapen is ’ie weg Beautyredactrice Sophie

Goed voor de sporadische pukkel, dus. Maar iets minder geschikt voor iemand die echt last heeft van acne. Dermatologe Ingrid van Riet: “De patches zijn een handig SOS-middeltje, maar wie kampt met acne pakt het beter op een andere manier aan. Een gelaatsverzorging waarbij witte en zwarte puntjes verwijderd worden, bijvoorbeeld. En natuurlijk een goede verzorging.”

1. Apricot Simple against Pimple, 12,90 euro (voor 72 patches) bij Douglas

Sophie: “Zelden erbij stil gestaan hoe handig die froufrou is tot nu. Met een mooie puist op mijn voorhoofd kan ik de sticker de hele dag laten zitten en geen kat die het ziet — tenzij het heel hard waait.”

“Handig, want zo kan de patch niet alleen extra lang zijn werk doen, ik kan er ook niet gedachteloos aan zitten friemelen en zo enorm verergeren. Als ik de sticker uiteindelijk zo’n vijf uur later verwijder, zie ik al heel wat vooruitgang.”

“Waar zo’n hormonale puist doorgaans enkele dagen nodig heeft om te rijpen, lijkt het klusje nu in een paar uur geklaard. Ik beheers me en plak meteen een nieuwe sticker. Is dit nu volwassen worden? En zowaar: de volgende ochtend sta ik niet op met een grote krater, maar een klein puistje dat al een stuk rustiger oogt. Al moet ik wel nog een paar dagen stickeren voor hij echt helemaal verdwenen is.”

2. Coucou Club, Microneedle Pimple Patches, 34 euro (voor 18 patches) bij The Coucou Club

“Oké, ze zijn een stuk duurder dan de gemiddelde puistenpleister. Maar uit mijn gesprek met de dermatologe begrijp ik waarom. Naast de hydrocolloïde basis bevatten deze ook de krachtige ingrediëntencombo salicylzuur en niacinamide, om puistjes actief te bestrijden. Daarnaast heeft elke patch minuscule naaldjes, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor die vervelende en onhandelbare onderhuidse ontstekingen.”

“Die naaldjes zijn trouwens lang niet zo pijnlijk als ze klinken: je voelt er amper iets van. Niet tijdens het aanbrengen, en al helemaal niet tijdens het dragen.”

“Ik breng de patch ’s avonds aan en laat de ingrediënten een hele nacht inwerken. Dat dat zowel een voor- als een nadeel is, ervaar ik wanneer ik daags nadien in de spiegel kijk en besef dat ik het ding nog op mijn kin heb. Geen enkel probleem, ware het niet dat ik dus net zo naar de bakker ben geweest. Oeps.”

“Al bleek de gênante anekdote het geblutste ego helemaal waard: want de pukkel zelf voelt na één nacht al een stuk minder pijnlijk aan. Na twee nachtjes slapen is ‘ie weg. Een stuk beter dan de gebruikelijke zes!”

