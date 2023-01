Doen tampons en maandverband je echt meer bloeden? Experts: “De balans in de vagina is snel verstoord”

“Soloseks kan je immuunsys­teem een boost geven.” Experts delen 15 eyeopeners uit hun vakgebied

Een smoothie is net zo gezond als een glas cola. Slechte slapers moeten dringend stoppen met vroeger in bed te kruipen. En wist je dat masturberen goed is voor je immuniteit? Omdat je nooit te oud bent om bij te leren, delen vijftien experts eyeopeners uit hun vakgebied. Pas deze inzichten toe, en je gaat gelukkiger, gezonder en onbezorgd door het leven. “Dat je dingen mist in een monogame relatie, is perfect normaal.”

5 september