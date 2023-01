Doe mee aan de ‘10 dagen masturbatie’-challenge, want dat is gezond. Seksuoloog: “Houdt je seksuele machine geolied”

Verstandig investeren in luxe: dit zijn de populair­ste designer­tas­sen van het moment

Het is crisis voor iedereen. En tóch floreert de verkoop van designertassen. Dat komt omdat zo’n handtas niet alleen mooie arm candy is, maar ook geld kan opleveren. Ga je dan shoppen bij Gucci, Prada of Chanel? Modeplatform Stylight zocht uit welke it-bags het populairst zijn, en dus de moeite waard om in te investeren.

