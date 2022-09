Doe jij mee aan Belgiës eerste ‘7 dagen zonder verspilling’? Je bespaart er ook flink wat geld mee

Applicatie Too Good To Go redde al 7,7 miljoen maaltijden van de vuilbak: “Lekker eten voor een derde van de prijs”

Vuilbakken vol afgedankte Panos-broodjes op de Antwerpse Meir stoten op kritiek. “Voedselverspilling”, luidt het oordeel op sociale media. Nochtans bestaat er een app die zulke praktijken tegengaat: Too Good To Go redde in de voorbije vier jaar al 7,7 miljoen maaltijden in België.

24 mei