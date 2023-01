Dit zijn volgens onderzoek de meest sexy voornamen. "Een korte naam komt vriendelijker over”

De een vindt zijn voornaam al mooier dan de ander. Een recente studie onthult nu welke namen het meest sexy zijn, naargelang hoe vaak ze voorkomen in romantische films en boeken. Benieuwd of de jouwe ertussen staat?

Vroeg je je ooit al af of je naam sexy is? Wat je voelt als iemand hem je tijdens een stomende vrijpartij in je oor fluistert, kan een indicatie zijn. Maar het merk Lovehoney, dat seksspeeltjes verkoopt, voerde er ook onderzoek naar. Wat blijkt? De meest sexy mannen- en vrouwennamen ter wereld zijn kort, veelvoorkomend én erg geliefd in Hollywood. Let wel: omdat het onderzoek Amerikaans is, focuste het ook op Engelstalige namen.

Dit zijn de winnende namen

Voor mannen kwam de naam Jack als winner uit de bus. Daarna volgden Nick, James en Ben. Bij vrouwen blijkt de ouderwetsere naam Mary het aantrekkelijkst te zijn, bij ons gebruikelijker als Marie of Maria. De namen Rachel, Kate en Julia eindigden er net onder.

Klinken deze namen heel bekend in de oren? Klopt, de onderzoekers bij Lovehoney baseerden zich op de meest gebruikte namen van personages in populaire romantische boeken en films. Als je ouders zich dus voor jouw naam lieten inspireren door Hollywood, heb je veel geluk.

Volledig scherm Van L naar R: Leonardo DiCaprio als Jack in ‘Titanic’, Ben Affleck en James McAvoy. © Everett Collection/Mike Marsland/WireImage/Focus Features

Bij de meest sexy mannennaam ter wereld, Jack, denken we uiteraard aan het personage van Leonardo DiCaprio in de meest romantische en tragische film ooit: de ‘Titanic’. Daarnaast werd de naam nog gebruikt in acht andere populaire boeken en films. Een echte favoriet onder de romantische auteurs dus. Maar ook de Hollywoodacteurs zelf zijn een goede maatstaf. Zo zijn sterren als James McAvoy en Ben Affleck, wiens namen op plaats drie en vier eindigden, al heel hun carrière gezien als echte hartenbrekers.

Volledig scherm Van L naar R: Mary Donaldson, kroonprinses van Denemarken, Jennifer Aniston als Rachel Greene in ‘Friends’ en Kirsten Dunst als Mary Jane Watson in ‘Spider-Man’. © Patrick van Katwijk/Getty Images/Columbia Pictures/NBC/Netflix

Mary, de meest sexy vrouwennaam, is nogal van de oude stempel en doet ons vooral denken aan Mary Stuart aka ‘Queen of Scots’. Maar de huidige, glamoureuze Deense kroonprinses heet ook Mary. In films heb je geliefde personages als Mary Poppins of Mary Jane ‘MJ’ Watson uit de ‘SpiderMan’-films. De romcom ‘There’s Something About Mary’ met Cameron Diaz gaf de naam zelfs een eigen film. Mary is ook de naam van de hoofdrolspeelster in de film ‘About Time’ met Rachel McAdams, wiens echte naam op nummer twee kwam in de lijst. Hierbij denken we uiteraard ook nog aan Rachel uit ‘Friends’.

Hoe korter je naam, hoe beter?

Ook taalkundig gezien lijkt er een tendens te zijn wat sexy namen betreft. De aantrekkelijkste mannennamen hebben immers vaak klinkers die we vooraan in onze mond uitspreken, stelde de studie vast: i, a of e. Bij de sexy vrouwennamen geldt dan weer het omgekeerde en overheersen klinkers o en u.

Opvallend: vooral korte namen zouden aantrekkelijker zijn, bevestigt een ander, wereldwijd onderzoek van datingapp Badoo. Dat beaamt ook gedragspsychologe en datingcoach Jo Hemmings in de Britse krant Daily Mail. “Mensen met een korte of afgekorte naam komen vriendelijker en opener over”, zegt ze. “Ze lijken meer aanspreekbaar doordat hun naam een gevoel van warmte afgeeft.”

