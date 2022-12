Dit zijn Staf Coppens’ 8 favoriete plekjes in Scandinavië: “Kerst is hier nog zotter dan in Amerika”

Je ziet hem momenteel op VTM in de ‘Code van Coppens’, maar ondertussen zit presentator Staf Coppens (41) al even met zijn gezin in Zweden. Daar kijken ze ontzettend hard uit naar een witte kerst. Sneeuw, hopen kerstverlichting en artisanale winkeltjes, wat wil je nog meer? Staf deelt acht prachtige adressen die ons warm maken voor een trip naar het verre Noorden. “Er zijn proeverijtjes, viswinkels en slagers waar je bijvoorbeeld eland kan kopen.”

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

1. Op wieltjes

“Jotunheimen is een waanzinnig mooi natuurpark in Noorwegen. Voor ons is het vijf uur rijden met de mobilhome door de diepsneeuw. Echt machtig voor een weekendje weg. Overdag ga je wandelen in de kou en ’s avonds kruip je gezellig dicht bij elkaar.”

Volledig scherm Jotunhelmen © Getty Images

2687 Bøverdalen, Noorwegen - visitjotunheimen.com

2. In een klein dorpje

“Galna Tuppen, ‘gekke hanen’ in het Nederlands, is een restaurantje en bar in the middle of ­nowhere. Best een gek plekje, waar de reiskoffers tegen het plafond kleven en op het behang mestkevers staan. Maar het is er zo fijn en je kan er ontzettend lekker eten. Niet fancy en helemaal niet duur, maar wel gezellig. Aan gasten van onze camping raad ik dit altijd aan.”

Volledig scherm Galna Tuppen © rv

Sundsgatan 30, Säffle - galnatuppen.se

3. Een handverwarmend cadeau

“Hoewel je zou denken dat Göteborg louter een havenstad is, is het een heel leuke stad voor een citytrip. Je hebt er in de buurt Haga: een lange straat met artisanale winkeltjes. In de winter heel gezellig om door te wandelen met de sneeuw en de verlichting. Ze verkopen er leuke kerstcadeautjes en kerstkaartjes. Denk aan zelfgebreide handschoenen.”

Volledig scherm Göteborg © SOPA Images/LightRocket

4. Zweedse tapas

“Waar wij wonen, is de gastronomie vrij beperkt; in de grotere steden vind je zalige restaurantjes. Als we iets te vieren hebben, gaan we naar Barón in Karlstad. Het is een heerlijk tapasrestaurant in een oud bankgebouw. We waren er met de verjaardag van mijn vrouw Monique en sloten er het seizoen van onze camping af.”

Volledig scherm Baron © Kristoffer B-O Andersson

Tingvallagatan 13, Karlstad - baronkarlstad.se

5. Witte kerst

“Een huisje midden in de sneeuw: de Panorama Mountain Lodge. Wie hier reserveert, kan dat in het Nederlands doen, want vijf koppels uit de Kempen baten deze lodges uit. Het is er fantastisch tijdens de feestdagen en superchic om een vakantie door te brengen. Voor ons is het zo’n zes uur rijden. Ja, Zweden is echt een groot stuk grond.”

Volledig scherm Panorama Mountain Lodge © Mountain Lodge

Skidcampsvägen Hovärken Lofsdalen, Härjedalen - panoramamountainlodge.com

6. Fijnproevers

“Voor wie van eten en drinken houdt, zijn de Stora Saluhallen het juiste adres. De grote hal aan de rivier zit vol kleine en lokale winkeltjes. Er zijn proeverijtjes, viswinkels en slagers waar je bijvoorbeeld eland kan kopen. Wij doen hier met plezier onze inkopen voor de feesten.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The Market Hall, Kungstorget, Göteborg - storasaluhallen.se

7. Pret(park) met kerst

“Jul, ‘kerst’ in het Zweeds, is hier nog zotter dan in Amerika. Hier is het donker van halfdrie in de namiddag tot tien uur ’s morgens, dus wordt álles volledig versierd en verlicht. Binnen die sfeer past het magische en grote pretpark ­Liseberg, zalig in de échte sneeuw. Er is ook een gezellige kerstmarkt, en dat is keileuk om te doen. We kwamen er vorig jaar voor mijn dochter Nora haar verjaardag op 22 december.”

Volledig scherm Pretpark Liseberg © Liseberg

Örgrytevägen 5, Göteborg - liseberg.com

8. Op het verlanglijstje

“Met de kerstspecial van het tv-programma ‘Camping Coppens’ zijn we naar een fantastische plaats geweest in het Hoge Noorden: de Fjellborg Artic Lodge. We zijn er gaan hondensleeën. Wel vrij duur, maar als je die kans ooit krijgt: het is fantastisch. In de toekomst wil ik zo’n hondenslee zelf aanbieden aan gasten, maar voor een betaalbare prijs. En dan naar het noorderlicht gaan kijken. Dat staat op mijn wenslijstje.”

Volledig scherm Fjellborg Arctic Lodge © Fjellborg Arctic Lodge

Poikkijärvi 1, Kiruna - fjellborgarcticlodge.com/lodging

Lees ook: