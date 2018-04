Dit zijn de zomerdrankjes van 2018 Liesbeth De Corte

18 april 2018

14u06 0 Nina Het lenteweer doet langzaam maar zeker zijn intrede, en dat betekent dat we massaal op zoek gaan naar een gepaste verfrissing. Als we de trendbijbel Tatler mogen geloven is Aperol Spritz passé en Negroni helemaal hip en happening.

Neergeploft op een terrasje en geen flauw idee welke cocktail je moet bestellen? Ga dan voor een Negroni, volgens Tatler het populairste drankje van het moment. De Italiaanse lekkernij wordt gemaakt van gin, rode vermout en Campari en proeft best bitter.

Notoire gin-tonic-drinkers kunnen ook in hun handen klappen, want dit drankje is al lang geen hype meer, maar een vaste waarde geworden. Andere opties zijn champagne, pure whisky en pure vodka. Nog een aanrader? Een Espresso Tequila, een mix van Italiaanse espresso en tequila, ideaal om na een lange werkdag aan een al even lange avond te beginnen.

Slecht nieuws voor liefhebbers van Aperol Spritz, want het oranje drankje heeft volgens trendsetters volledig afgedaan. Ook rosé, vlierbloesem of komkommer in je gin-tonic moeten dit jaar de duimen leggen voor andere, hippere drankjes.