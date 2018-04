Dit zijn de verschillende soorten vreemdgaan volgens experts MV

11 april 2018

10u04

Bron: the independent 0 Nina Het gaat van 'het was maar een kus' tot 'je moet niet naar iemand anders kijken wanneer ik erbij ben'. Bedriegen en vreemdgaan, twee woorden waarvan niemand wil dat ze in zijn relatie de kop opsteken. Maar er zijn eigenlijk meerdere soorten vreemdgaan en bij een daarvan, komt er niet eens een andere persoon aan te pas.

Bedriegen, wat is dat nu eigenlijk? Het is een eeuwenoude vraag, waarbij de antwoorden variëren van persoon tot persoon. Vaak hangt het ervan af hoeveel jij als persoon oké vindt om door de vingers te zien. Maar er komt bij vreemdgaan meer kijken dan met iemand anders kussen of naar bed gaan. Voor sommige mensen valt een sms sturen naar een ex-vriend of vriendin ook al onder de noemer bedriegen legt dating coach Madeleine Mason uit aan The Independent. "Mensen hebben nu eenmaal andere grenzen, zo vinden sommigen flirten oké, terwijl anderen dat dan weer zien als emotioneel bedriegen."

Dit zijn volgens experts de verschillende vormen van bedriegen:

1. Fysiek bedriegen

De eerste, en waarschijnlijk meest logische vorm van bedriegen: fysiek. Als in: je hebt met iemand anders gekust of bent met iemand anders intiem geweest. Deze vorm is voor veel mensen de meest erge vorm en dan ook meteen genoeg om een punt achter de relatie te zetten.

2. Seksuele fantasieën hebben over iemand anders

Het is normaal dat je soms eens gaat fantaseren over een aantrekkelijk iemand, of je nu in een relatie bent of niet. Maar het moment waarop die onschuldige dagdroom over de tuinman tot oneerlijk gedrag gaat leiden, wordt dit bekeken als vreemdgaan. Met andere woorden, als jouw fantasieën over die tuinman zo ver gaan dat je niet anders meer kan dan steeds door de tuin lopen, dan ga je te ver.

3. Gevoelens hebben voor iemand anders.

Deze staat bekend als emotioneel bedriegen. Misschien wel een van de moeilijkste soorten om te bepalen. Het komt erop neer dat jij of je partner gevoelens kreeg voor iemand anders, en het is niet omdat er niets met die gevoelens gedaan wordt, dat het geen bedriegen is. Bij deze soort vreemdgaan hoort meestal een groot vertrouwensprobleem.

4. Geheim gedrag op sociale media

Eerste voorbeeld: je geeft te veel aandacht aan iemand anders sociale media account of flirt met hen via het internet. Het tweede voorbeeld is niet zo voor de hand liggend. De tweede soort van vreemdgaan via sociale media is volgens de experten wanneer je meer tijd doorbrengt op sociale media dan met je partner, en hen hierdoor dus gaat verwaarlozen.