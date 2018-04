Dit zijn de verschillende soorten littekens en zo verzorg je ze Margo Verhasselt

23 april 2018

17u04 0 Nina We kennen het - jammer genoeg - allemaal, je valt, snijdt je met je scheermesje, of verzorgt een puistje niet goed. Resultaat: je blijft met een souvenir zitten waar je niet met evenveel plezier naar terugkijkt als die waaier die je drie jaar geleden in Spanje kocht op een veel te warme dag op dat gezellige marktje. Littekens, we hebben er allemaal wel ergens eentje zitten. Dit zijn de verschillende soorten en zo verzorg je ze.

Over elegantie wordt weleens gezegd dat het een gave is, eentje die sommigen onder ons (lees: mezelf) niet lijken te bezitten. Met als gevolg: littekens overal. Littekens draag je meestal een tijdje met je mee, en het is belangrijk om ze goed te verzorgen.

Wat zijn littekens

Een litteken krijg je na de genezing van een wonde. Je lichaam maakt nieuw weefsel en huid aan en gaat zo proberen de wonde te dichten. Een litteken is bij iedereen anders, in de eerste plaats hangt het af van de plaats waar het litteken zit en van wie het heeft. Zo hebben kinderen en jongeren vaak minder mooie littekens dan oudere mensen.

Vanaf het moment dat de wonde toe is, wordt er over een litteken gesproken. En we durven nogal snel de neiging te hebben om die dan maar met rust te laten. Iets wat je beter niet kan doen. Elk litteken kan verzorging gebruiken. Er zijn enkele maatregelen die je zo snel mogelijk na de genezing van de wonde moet treffen. Heb je dat niet gedaan? Geen paniek. Wanneer het litteken nog niet in het eindstadium is, is het niet nutteloos om alsnog te beginnen met de behandeling.

- Hydraterende crème: littekens kunnen droog zijn, daarom is het belangrijk dat je een litteken gaat insmeren met een vochtinbrengende crème.

- Masseren: die hydraterende crème kan je best meteen goed in masseren. Dat houdt het litteken en de huid goed soepel, wat de pijn gaat verminderen.

- Zonbescherming: zeer belangrijk tijdens de littekenrijping is dat het litteken een goede bescherming krijgt tegen de zon. De UV-stralen kunnen het litteken donkerder of lichter maken. Doe dus altijd een sunblock aan, of dek de wonde af.

Verschillende soorten

Al lijken littekens voor velen onder ons allemaal op elkaar, - ze zijn lelijk en we willen ze niet- zijn ze niet allemaal hetzelfde. Zo kan je drie grote soorten onderscheiden.

- Atrofische littekens: kan je vaak herkennen aan de 'putjes' die ze tonen in de huid, vaak veroorzaakt door acne. Dit soort litteken wordt vanzelf met de tijd wat mooier en minder zichtbaar. Advies: probeer echt van puistjes af te blijven, hoe meer je ze uitknijpt, hoe groter de kans is dat ze terugkomen en je krijgt er dus littekens van.

Behandeling: deze littekens worden meestal behandeld met peelings. De bovenste huidlaag wordt weggehaald, waardoor de celdeling sneller zal gaan en er een nieuwe laag komt. Daarnaast wordt aangeraden de huid in te smeren met een crème of olie waarin vitamine E zit.

- Hypertrofische littekens: deze zijn dik en kan je herkennen aan dat ze boven de huid uitsteken. Ze gaan van zichzelf niet mooier worden na verloop van tijd. Ze kunnen rood zijn, pijn doen en jeuken.

Behandeling: bij deze littekens wordt vaak met siliconen gewerkt, in de vorm van crèmes of pleisters. De pleister of crème gaat een maximum aan vocht vasthouden, wat ervoor gaat zorgen dat het litteken minder dik wordt.

- Keloïde littekens: deze zijn dik, rood of donkerder gekleurd dan de rest van de huid. Komen vooral voor bij mensen met een donkerdere huid.

Behandeling: de behandeling van deze soort is vaak niet pijnloos en moet vaak worden herhaald. Ze worden vaak behandeld met het injecteren van corticosteroïden. Maar ze kunnen ook verzorgd worden met siliconen.