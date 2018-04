Dit zijn de steden met het lekkerste eten over heel de wereld MV

26 april 2018

17u07 0 Nina Van tapas op een terrasje in Spanje tot pizza in een gezellig restaurantje in Italië. Een vakantie boeken: daar doen we wel even over, maar kiezen wat we op die vakantie zullen eten? Dat duurt vaak minstens even lang. TripAdvisor maakte een lijstje met de steden waar je het beste eten vindt.

Op kop staat de Italiaanse hoofdstad Rome. Die wordt op de voet gevolgd door Firenze. Je moet wat minder ver van huis trekken om de derde plaats te bezoeken, want daar prijkt Parijs met stokbroden en goede wijn. Barcelona en New Orleans scoorden ook een plaatsje in de top vijf. De lijst geeft ook een blik op elke stad's meest geboekte 'food experience' . Want die doen het volgens TripAdvisor steeds beter en zijn de snelst groeiende beleving met 61%.

"Reizigers willen zich echt als een local gedragen op hun bestemming. Kooklessen en tripjes van het ene restaurant naar het andere zijn de perfecte manier om dat te doen," beschrijft Laurel Greatrix van TripAdvisor in een statement.

Reisje boeken met lekker eten? Hier moet je zijn en dit moet je doen:

1. Rome (Rome Food Tour by Sunset around Prati District)

2. Firenze (Cooking Class and Lunch at a Tuscan Farmhouse with Local Market Tour from Florence)

3. Parijs (Paris Food Tour: Taste of Montmartre)

4. Barcelona (Interactive Spanish Cooking Experience in Barcelona)

5. New Orleans (New Orleans Food Walking Tour of the French Quarter)

6. New York City (Best of Brooklyn Half-Day Food and Culture Tour)

7. Venetië (Venice Food Tour: Cicchetti and Wine)

8. Madrid (Madrid Tapas and Wine Tasting Tour)

9. Tokyo (Tokyo by Night: Japanese Food Tour)

10. Bangkok (Bangkok Food Tour)