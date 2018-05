Dit zijn de populairste plekken in huis voor eens goed van bil te gaan MV

03 mei 2018

16u53

Bron: health 4 Nina Vrijen in bed is comfortabel en vooral erg handig, maar soms mag het al wat spannender zijn. Veel mensen kiezen er dan ook voor om in een andere kamer in huis seks te hebben. Een tipje van de sluier? De badkamer wordt voor veel meer dan alleen baden gebruikt.

Een onderzoek door House Method vroeg aan 1.048 mannen en vrouwen hoe hun liefdesleven eruit zag, ze waren allemaal tussen de 18 en 80 jaar oud en woonden samen met hun geliefde. Op die woonplaats wordt al wat meer gedaan dan gewoon 'geleefd', zo gaven ze bijna allemaal aan vaak buiten de slaapkamer seks te hebben.

De populairste plaatsen in huis:

- Woonkamer

- Badkamer

- Gastenkamer

- Keuken

- Hal

- Bureau

- Kelder

- Eetkamer

- Fitnesskamer

- Trap

- Waskot

- Garage

- Achtertuin

- Kast

- Kinderkamer

- Zolder

- Voortuin

Maar sommigen zetten het nog een stapje verder en waren ook intiem met hun partner net buiten de voor- of achterdeur: in de voortuin of achtertuin. Het onderzoek toonde ook aan dat ongetrouwde koppels die samenwoonden vaker seks hadden buiten de slaapkamer.