Dit zijn de paasrituelen van over de hele wereld Margo Verhasselt

30 maart 2018

11u06

Bron: womansday 0 Nina Veel chocolade, tegenwoordig in alle mogelijke vormen maar toch nog steeds vooral eitjes en konijnen. Dat is Pasen, tenminste, bij ons toch. Over de hele wereld wordt Pasen op een andere manier gevierd. Een opsomming:

1. Australië

In 1991 lanceerde Rabbit-free Australia een campagne om de paashaas te vervangen door de paasbilby (Langoorbuideldas). Waarom zijn ze in Australië geen fan van de paashaas? Wel, down under worden konijnen en hazen vooral geassocieerd met het vernielen van planten en landbouwgrond. Waardoor bedrijven nu vooral bilbies van chocolade maken voor Pasen.

2. Firenze, Italië

In Firenze wordt een 350 jaar oude traditie in ere gehouden, wel bekend als Scoppio del Carro of 'explosie van de kar'. Een versierde kar gevuld met vuurwerk wordt door de straten gebracht door mensen in outfits uit de 15de eeuw. Eindhalte: de Duomo. Daar steekt de aartsbisschop van Firenze het vuurwerk aan tijdens de mis. Deze traditie gaat helemaal terug naar de kruistochten, de kar staat symbool voor een goede oogst.

3. Finland

Kinderen uit dit Scandinavisch land verkleden zich als heksen en gaan bedelen voor chocoladen eieren in de straten. In sommige delen van West-Finland maken mensen een kampvuur op zondag, een traditie die gelooft dat de vlammen heksen wegjagen.

4. Polen

Water op elkaar smijten is dan weer een Poolse traditie die de naam Śmigus-dyngus krijgt. Op paasmaandag proberen jongens mensen drijfnat te maken met emmers water. Meisjes die volledig doordrenkt zijn, trouwen binnen het jaar, althans zo wil de legende.

6. Corfu, Griekenland

In Griekenland brengen scherven geluk, zeker rond Pasen. Op Corfu smijten mensen dan ook massaal potten en pannen uit hun ramen. Dit zou symbool staan voor het verwelkomen van de lente, en de nieuwe gewassen die zullen groeien in nieuwe potten.

7. Noorwegen

Pasen is een geweldig populaire tijd voor de Noren, in het bijzonder omdat ze dan de tijd nemen om misdaadnovelles te lezen. Auteurs brengen dan ook rond Pasen speciaal 'paasthrillers' uit.

8. Tsjechië en Slovakije

Tripje gepland naar Praag? Dan kan je maar best uit je doppen kijken. In Oost-Europese landen is het rond Pasen de gewoonte om vrouwen op de billen te slaan met wilgentakken. De legende zegt dat omdat de wilg de eerste boom is die in bloei staat en de takken vruchtbaarheid overdragen op de vrouwen.

9. Verges, Spanje

Op Witte Donderdag wordt er in het middeleeuws stadje Verges de traditionele "dansa de la mort" uitgevoerd. Iedereen loopt rond in skeletkostuums en loopt door de straten. De tocht eindigt met skeletten die dozen as dragen. De echte dans begint om middernacht en gaat door tot in de vroege uurtjes.