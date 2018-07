Dit zijn de mooiste straten ter wereld Margo Verhasselt

08 juli 2018

09u50 0 Nina Dat je de Champs- Élysées moet bezoeken wanneer je in Parijs bent, moet kuieren over La Rambla in Barcelona of een foto moet nemen op de Hollywood Walk Of Fame, moeten we je niet meer vertellen. Maar zoals iedereen met een hart voor reizen weet, ligt de schoonheid van een stad meestal niet naast het meest bewandelde pad. We helpen je op weg. De mooiste straten ter wereld, alsjeblieft dankjewel.

Caminito, Buenos Aires, Argentinië

Dit 'kleine padje' straalt energie uit dankzij de kleurrijke façades die je tegenkomt. Langs alle kanten zie je internationale vlaggen en kunstwerkjes pronken. Deze straat ligt pal in de hippe La Boca buurt. Het is het eerste 'officiële' openluchtmuseum ter wereld. Daarnaast draagt de straat heel wat geschiedenis met zich mee, eigenlijk is het een mooi overblijfsel van de grote immigrantenstroom die ooit plaatsvond in La Boca.

Haji Lane, Kampong Glam, Singapore

Verstopt in de Moslim buurt van Singapore, vind je een waar pareltje. Je wordt verwelkomd door prachtige muurschilderingen, veel groen én het is de ideale plaats om alle soorten mensen te spotten. Het is ook een waar paradijs voor foodies, want enkele straten verder kan je letterlijk gerechten van over de hele wereld proeven.

Wale Street in de Bo-Kaap buurt in Kaapstad, Zuid-Afrika

Ooit kreeg het de naam 'the Malay buurt', Bo-kaap is een levendige buurt in de schaduw van de Tafelberg. Hang wat rond in het Bo-Kaap Museum voor dat je lokale kruidenwinkels en cafés gaat bezoeken. Daarnaast is de straat bezoeken ook een geweldige work-out, want het is een serieuze helling. Al zijn de prachtige huisjes en het eten de stijve benen van de dag daarna zeker waard.

Española Way in Miami, Florida

Deze autoloze straat bruist van energie, of je nu de weekendmarkt bezoekt, gratis yogalessen meepikt op zaterdagochtend of toch liever Flamenco danst op vrijdag. Er is werkelijk voor ieder wat wils.

Hosier Lane in Melbourne, Victoria, Australië

Dit steegje verwelkomt bezoekers met muurschilderingen, grafitti en kunst van lokale en internationale artiesten. Je kan zelf verdwalen in de buurt of een begeleide tour volgen zodat je meer te weten komt over de artiesten en hun werk. Even genoeg van alle kleur en drukte? Dan kan je afkoelen met een verfrissende cocktail bij Misty, een populaire bar in de buurt. Of genieten van tapas bij Movida, een van de stad's beste tapas restaurants.

Schnoor in Bremen, Duitsland

De oudste buurt van Bremen overspoelt je met geschiedenis. Huizen uit de 15de en 16de eeuw staan er nog steeds en zijn in geweldige staat. Naast de oude cultuur kan je er ook enkele mooie juwelen op de kop tikken.