Dit zijn de meest cliché tatoeages volgens artiesten Margo Verhasselt

31 juli 2018

17u03

Bron: The Independent 0 Nina Tatoeages. Je kan ze gewoon mooi vinden, maar vaak schuilt er achter het tekeningetje op je huid ook een betekenis. Meestal zijn ze vrijwel uniek, tot een of ander symbool razend populair wordt en iedereen plots met dezelfde vlinder juist boven z'n bilspleet rondloopt. Leuk is anders.

Technisch gezien is elke tatoeage uniek. Niemand heeft jouw vel, de exacte grote of exacte tekenbeweging gehad die jij had. Maar door het internet en de gemakkelijke verspreiding van foto's worden tatoeages steeds vaker overgenomen. Er loopt dan ook een dunne lijn tussen populair en super cliché. Dit zijn de tatoeages waarvoor artiesten je waarschuwen: denk twee keer na als je niet wil dat er nog 1.000 mensen met jouw tattoo rondlopen.

The Deathly Hallows van Harry Potter

Grote fan van een bepaald boek of van een bepaalde band? Dan kan het logisch zijn dat je iets van hen op je lijf wil laten zetten. Maar let op: als het een groep of boek is met een grote achterban, dan kan het wel eens zijn dat veel mensen hetzelfde idee hebben. Doe je het wel? Zoek dan écht iets origineel.

De boeken van Harry Potter mogen dan wel je leven veranderd hebben, er zijn veel zaken buiten het 'Deathly Hallows'- teken dat je als tatoeage kan gebruiken. Volgens de tattoo-artiesten van Good Times Tattoo in Londen is dit een van de meest gevraagde tekens.

Toeristische attracties

Jij mag dan wel je eerste zoen met je lief hebben gehad op het topje van de Eiffeltoren, het is niet altijd de moeite om een toeristische attractie op je vel te laten zetten. Hetzelfde geldt voor steden waar veel toeristen komen of alles wat ermee te maken heeft. Denk: de skyline van Manhattan. Heel veel mensen houden van een permanent souvenir en daar is niets mis mee. Maar soms kan het ook nét iets origineler.

Vingertatoeage

Ze gaan er niet alleen gemakkelijk af, ze zijn ook altijd zichtbaar. Iets waar je goed over moet nadenken als je nog nooit een tatoeage hebt laten zetten. Veel tattoo-artiesten willen bovendien geen vingertatoeages zetten omdat ze door kleine wondjes vaak snel lelijk worden.

Alles wat je op pinterest vindt

De meeste ideeën komen van het internet volgens artiesten. Maar toch kan je beter elders inspiratie opdoen. De kans is namelijk groot dat heel veel andere mensen hetzelfde idee hadden en exact dezelfde tatoeage willen als jij.

Rozen

Ze mogen dan nog wel zo mooi bloeien in jouw tuin en de meest gevraagde bloemen voor tatoeages zijn, karakteristiek gezien zijn ze minder interessant. Een andere bloem kan even mooi zijn en veel smaakvoller dan een roos. Twijfel je? Overleg dan even met de artiest, die geeft altijd goede raad.