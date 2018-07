Dit zijn de beste sporten voor jouw leeftijd Margo Verhasselt

09 juli 2018

13u06

Bron: Vogue

Sterk is het nieuwe slank. Daarom werken we ons tegenwoordig maar al te graag fameus in het zweet. Al is het belangrijk dat we af en toe eens afwisselen wanneer het op onze favoriete work-out aankomt. De beste sport per leeftijd? Een overzicht.

20's

Alles kan, alles mag. "Je bent momenteel op je best, fysiek gezien. Je bent sterk en recupereert erg snel," legt Laura Milward, co-founder van het outdoor trainingsprogramma Blitz Fitness uit aan Vogue UK. "Wanneer je een twee voor je leeftijd hebt staan, is het belangrijk dat je goed eet en sport en vooral erg veel varieert," gaat ze verder. Dit is het moment om sterke spieren en kracht aan te maken, wat het gemakkelijker maakt om dit later te onderhouden. De beste sporten om uit te testen? Spinning, lopen en boxen.

30's

Wanneer je op tram drie stapt, neem je best een yogamatje met je mee. Zeg dus maar hallo tegen yoga en pilates. Stretchen en lenigheid zijn dan ook cruciaal in dit decennium. Niet alleen is het positief voor je hart, ook voor je flexibiliteit. Daarnaast gaat yoga of pilates ervoor zorgen dat je beter met stress om kunt. Win-win.

40's- 50's

Tussen 40 en 50 mag de hartslag terug wat omhoog, een HIIT-training is dan ook de manier om vet weg te werken en de hormonale gezondheid te verbeteren. Daarnaast is de work-out al achter de rug in amper 20 minuten. Ook oefenen met gewichten is alleen maar positief, ruil die spinningles dus maar in voor de kettlebell.

60's

Wanneer je 60 wordt, is het belangrijk om je kracht én flexibiliteit te behouden. Het is goed om vaker met gewichten te trainen, maar oefeningen voor balans en flexibiliteit mogen niet aan de kant geschoven worden. Af en toe gaan zwemmen is dan weer positief voor je hart.