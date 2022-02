Dit zijn dé 8 modetrends van de lente. Styliste verklapt waar je nu al de meest gewilde stuks koopt

'Erwtenmelk' zou weleens het gezondste alterna­tief kunnen zijn voor koemelk

Na aardappelmelk, sojamelk of amandelmelk vinden we sinds kort in de winkelrekken nog een nieuwe soort: melk van erwten. Al moeten we het plantaardige alternatief voor melk een ‘drank’ noemen. De erwtendrink is beter voor het milieu, maar is ze ook gezond? Diëtiste Sanne Mouha bekijkt de ingrediëntenlijst en geeft antwoord. “Je kan het beter opschuimen dan andere plantaardige dranken.”

22 februari