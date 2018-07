Dit zijn de 5 vuilste plaatsen in je huis en zo poets je ze mv

14 juli 2018

13u00

Bron: well + good 2 Nina De mysofoob in jou raakt waarschijnlijk lichtjes in paniek wanneer hij de paal in de metro moet aanraken of de deurklink van een druk bankkantoor moet vastnemen. De gedachte alleen al. Al zijn de vieste plekjes die je kunt vinden in je eigen huis.

Het goede nieuws: je komt er terug vanaf door enkele minuten per dag orde te houden. Kelly Reynolds, bioloog aan de University of Arizona's Zuckerman College of Public Health, deelt haar tips over waar je best twee keer poetst.

1. Herbruikbare winkeltas

Onderzoek van de University of Arizona en Loma Linda University bracht aan het licht dat 97% van de ondervraagde winkelaars nooit hun winkeltassen wast. Driekwart onder hen gaf ook toe geen aparte zak voor vlees en groenten te gebruiken. Iets wat toch niet geheel overbodig lijkt te zijn, de onderzoekers ontdekten dat de zakken een broeihaard van bacteriën waren.

Oplossing: sommige zakken gebruik je best voor boodschappen alleen, hou ook een apart voor vlees. Shop je vaak bio? Hou dan ook een zak apart voor je bioproducten.

2. Zeeppompjes

"Mensen raken het mompje aan wanneer hun handen vuil zijn," vertelt Reynolds aan Well + Good. Omdat de meeste mensen zelden of nooit hun zeeppomp wassen, komen er steeds meer bacteriën op de oude zeepresten af.

Oplossing: Was je zeeppomp af met een antibacterieel doekje elke keer je jouw keuken of badkamer een poetsbeurt geeft.

3. Je badhanddoek

Het lijkt logisch: je gebruikt hem alleen als je schoon bent, dus hij blijft zelf ook schoon. Niets is minder waar. Reynolds ontdekte gevaarlijke bacteriën op een van de vijf handdoeken in de huizen van mensen.

Oplossing: sommigen wassen hun handdoek het liefst na elk gebruik, maar Reynolds wil tot drie keer door de vingers zien. Op voorwaarde dat je je handdoek meteen ophangt en laat drogen.

4. De wasmachine

Oké dit ga je niet graag horen. Reynolds en haar collega's ondervonden dat de meeste personen sporen van uitwerpselen in hun ondergoed hebben zitten, ook nadat ze gewassen zijn. En die worden overgebracht op andere kleren in de wasmachine, zélfs in warm water.

Oplossing: de droogkast is je beste vriend. Reynolds raadt aan kleding te drogen om zo ziektes te voorkomen.

5. De wasbak

De laatste in het rijtje is de ergste. "De wasbak in jouw keuken bevat waarschijnlijk meer bacteriën dan je toilet," waarschuwt Reynolds. Hij is vaak nat en laat bacteriën nu net van water en etensresten houden.

Oplossing: af en toe wassen met azijn is een goede oplossing, maar probeer twee keer per week met een antibacterieel product te poetsen.