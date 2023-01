Dit zijn de 20 Vlaamse design- en modetalenten om in te investeren in 2023. “Mijn creaties zijn niet voor iedereen”

België barst van het talent: van mode- en meubelontwerpers tot grafische designers en juwelen- en handtassenmakers. Zo stelde de organisatie Flanders DC, die beginnende ondernemers binnen design en mode in Vlaanderen op weg helpt, een ‘20 to watch’-lijst op. De helft daarvan is klaar om de modewereld te veroveren, de rest wil zich bewijzen in de designsector. “Durven dromen is het geheim van ons succes.” Een overzicht.

1. Meubel- en interieurontwerper Amber Dewaele

Volledig scherm Links: Amber Dewaele en rechts: Eye Candy Armchair. © Eva Vlonk

Als kind was Amber Dewaele voortdurend bezig met het herinrichten van haar kamer. Haar liefde voor meubilair vertaalde zich in een studie productontwikkeling. Hoewel ze voor haar poëtische ontwerpen vaak van een verhaal vertrekt, vormt het onderzoek naar materialiteit haar voornaamste drijfveer. “Voor mijn ontwerpen laat ik het kind in mezelf los. Wat vaak resulteert in grote, kleurrijke en opvallende stukken.” Een reflectie van haar extraverte persoonlijkheid, zegt ze. Maar ook aan functionaliteit ontbreekt het in haar meubels niet.

2. Modeontwerper Aysegül Öz

Volledig scherm Links: Aysegül Öz en rechts haar ontwerp voor ZEB. © Young Designers x ZEB FW22

Aysegül Öz zit in haar master mode aan KASK Gent, maar toont nu al een enorm potentieel. Met haar chique avondkleding is ze een meester in drapages en eert ze haar Turkse roots. Ze wil avondkleding vooral meer casual en alledaags maken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vertelt ze. In haar ontwerpen zet ze de vrouw altijd centraal, want in de Turkse cultuur komt de onderdrukking van de vrouw helaas nog steeds voor. “Die achterliggende emoties gebruik ik als inspiratie en vertaal ik in kleding.” Haar eerste collectie maakte ze voor de Belgische kledingketen ZEB, die haar een Young Talent Award schonken.

3. Charlotte de Geyter - modelabel Bernadette

Volledig scherm Links: Charlotte De Geyter, rechts: Pull Olympia, Skirt Taffi van Bernadette. © Charlotte De Geyter

Samen met haar moeder Bernadette de Geyter verovert ontwerpster Charlotte de wereld met het luxelabel Bernadette. De allergrootste (e-)boetieks – van Net-A-Porter tot Harrods – springen voor hun elegante avondkleding met een romantische toets. Een enorme prestatie voor een Antwerps merk dat amper drie jaar bestaat en intussen ook tableware maakt. “Ik ben net zoals mijn mama een rasechte optimist. Wij durven dromen en dat is volgens mij het geheim van ons succes”, zegt Charlotte.

4. Productdesigner Bertrand Lejoly

Volledig scherm Links: Bertrand Lejoly, rechts: TOTO voor Zanotta. © Britt Guns

Bertrand Lejoly werkte 18 jaar lang voor andere ontwerpers. Zo leerde hij o.a. de kneepjes van het vak als hoofd productdesign bij Vincent van Duysen. Zijn werk is een versmelting van de Germaanse en Romaanse cultuur, zegt hij. Hij groeide op in een Duits- en Franstalige familie in Eupen, ging studeren in Luik en werkte erna eerst in Duitsland en later in Milaan bij de Italiaanse architect Matteo Thun. In 2021 richtte hij zijn eigen studio in Antwerpen op en ontwierp hij al dingen voor onder meer Zanotta en Serax. Zijn werk voor Duravit werd in 2022 verschillende keren beloond met een prijs, o.a. twee German Design Awards en een Red Dot Award.

5. Deborah Bloemen - juwelenlabel Echo Shawna

Volledig scherm Links: Deborah Bloemen, rechts: Echo Shawna 24. © Oriane Verstraeten

Echo Shawna is het passieproject van Deborah Bloemen, in het dagelijks leven co-founder en creative director van art studio UBER and KOSHER. Met haar handgemaakte juwelen van objets trouvés tilt ze upcycling naar een hoger niveau en bewandelt ze de slappe koord tussen high end en kitsch. De Nederlandse popster Sevdaliza en de Amerikaanse rapster Doja Cat kunnen het alvast smaken. “Mijn creaties zijn niet voor iedereen en dat vind ik juist een kracht”, zegt ze.

6. Joachim Froment - designlabel Futurewave

Volledig scherm Links: Joachim Froment en rechts: O-Boy voor O-Boy. © Joachim Froment

“Als kind wilde ik graag uitvinder worden, maar ik hield ook enorm van tekenen”, vertelt Joachim Froment. In 2020 richtte hij samen met twee vennoten Futurewave op. Intussen telt het team vijftien mensen en ontwerpen ze de meest uiteenlopende industriële producten, van sporthorloges en fietsen tot verlichting en meubilair. Als ontwerper probeert Joachim innovatie en schoonheid te combineren en met de creaties oplossingen te bieden die een positieve impact hebben op de toekomstige generaties.

7. Textielontwerpster Leda Devoldere

Volledig scherm Links: Leda Devoldere. © Jonah Samyn/ Alexander Popelier

Na haar studies textiel aan het Gentse KASK bouwde Leda Devoldere een collectie uit onder de naam Atelier Leda, waarbij ze haar kleurrijke, geometrische en speelse universum naar de grotemensenwereld wil brengen. “Ik zoek in mijn werk een zekere kinderlijke, vrolijke naïviteit op. Als ik in mijn atelier creëer, dan wil ik me vooral amuseren”, zegt Leda. “Tegelijk stel ik me hyperkwetsbaar op, wat mijn werk een grote intimiteit verleent. Ik hoop dat klanten die emotionaliteit voelen, en mijn stukken op lange termijn blijven koesteren”, vertelt ze nog. Bovendien brengt ze haar creaties in kleine oplages zelf aan de man.

8. Marc Pengel - modelabel Marc Martha

Volledig scherm Links: Marc Pengel. © Leoni Jones

Marc Pengel is geboren in Curaçao en nog maar pas afgestudeerd aan de modeacademie van Antwerpen. Toch gooit hij met zijn eigen label Marc Martha, zijn Caribische roots in een westers jasje, al hoge ogen. “Met mijn collecties zet ik de Caraïben op een voetstuk. Zo wil ik de hele wereld laten zien dat de Caribische cultuur helemaal niet primitief is en dat we zoveel meer zijn dan de toeristenoorden waar we bekend voor staan”, zegt Marc. Het ontwerpen dempt ook de heimwee die hij heeft naar zijn familie, die terug is verhuisd. “Ik wil iets opbouwen waar de kinderen op de Caraïben naar kunnen opkijken. Daar heerst nog heel erg het idee dat je met kunstzinnige vakken geen geld kan verdienen”, vertelt hij nog.

9. Textielkunstenaar Marijke De Cock

Volledig scherm Rechts: Marijke De Cock. © Niccola Van den Heuvel

Nadat ze afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie ging Marijke De Cock in 2003 aan de slag bij Dries Van Noten. Terwijl ze daar nog steeds halftijds juwelen ontwerpt, jaagt ze ondertussen ook haar eigen creatieve dromen na. Al haar creaties tekent ze bewust met de hand, vertelt ze. Voor haar met glazen parels geborduurde objecten mag ze dit jaar zelfs een Henry van de Velde Award in ontvangst nemen, in de categorie Crafts.

10. Josefine Mass en Dabin Lee - juwelenlabel Mass Lee

Volledig scherm Links: Josefine Mass en Dabin Lee. © Twiggy/Marnik Alfons

Met hun Antwerpse juwelenlabel Mass Lee gieten de Finse Josefine Mass en de Zuid-Koreaanse Dabin Lee kunst en mode samen. Ze willen namelijk conceptuele kunst draagbaarder, alledaagser en toegankelijker maken voor een breder publiek, vertelt Josefine. De inspiratie voor hun ambachtelijke creaties halen ze vooral uit hun cultuur, de natuur en de kunstgeschiedenis. Ze dromen van een winkel in hun geboortesteden Helsinki en Seoul.

11. Modeontwerper Matteo La Rosa

Volledig scherm Rechts: Matteo La Rosa © Saverio Sammartino

Met zijn genderinclusieve ontwerpen die refereren naar de avant-gardistische mode uit de jaren 80 scoort Matteo La Rosa hoge toppen. Zo is Tom Eerebout, de Vlaamse stylist van Lady Gaga, alvast fan. Maar daarnaast is Matteo ook nog gewoon docent mode-illustratie en schoenontwerp in Limburg. Met zijn merk La Rosa wil hij zich voortaan uitsluitend richten op couture en exclusiviteit. “Ik wil niet alleen mode maar een hele lifestyle creëren, tot hele interieurs toe”, zegt hij.

12. Modeontwerpster Meryll Rogge

Volledig scherm Links: Meryll Rogge. © Jorre Janssens/Sloan Laurits

Ze verdiende haar strepen bij Marc Jacobs in New York en als hoofdontwerpster van Dries Van Noten, maar nu zet Meryll Rogge met haar gelijknamige label haar levenswerk neer. Haar ontwerpen, vaak een kruising tussen dag- en avondkleding, zijn populair bij ‘s werelds beste boetieks. Zo won ze in 2021 de Belgian Fashion Award voor Emerging Talent of the Year.

13. Zussen Marie en Ellen Martens - modelabel Rosie Antwerp

Volledig scherm Links: Ellen en Marie Martens. © Oriane Verstraeten

Rosie Antwerp, ontstaan in 2021, is het geesteskind van twee Antwerpse zussen. Designer Marie Martens, die in 2020 cum laude afstudeerde aan de Antwerpse Academie, creëert met haar elegante en speelse patronen een uniek Rosie-universum. Zus Ellen houdt zich voornamelijk bezig met de zakelijke kant. Een dream team, als je het ons vraagt. Het duo hecht veel belang aan authenticiteit en draagt hun creaties ook zelf. Zodat mensen zien wie achter het merk zit, zegt Marie.

14. Grafisch ontwerper Sofie Deckers

Volledig scherm Rechts: Sofie Deckers. © Sofie Deckers

Na haar studies grafisch ontwerp aan LUCA in Gent, volgde Sofie Deckers nog een bijkomende master design, space en communication in Genève. “Tot dan had ik nooit het gevoel dat ik mij goed kon uitdrukken, maar in deze multidisciplinaire opleiding vond ik mijn taal”, vertelt Sofie. Ze kleurt graag buiten de strikte lijntjes van haar discipline en werkt graag analoog, omdat ze houdt van tactiliteit. Naast haar werk als grafisch vormgever voor onder meer designlabel Volmaakt, creëert ze zelf artistieke dingen waarin ze graag de ruimtelijkheid opzoekt.

15. Valentine Tinchant en Antony Hartmann - upcycling modebedrijf Studio Circulaire

Volledig scherm Links: Valentine Tinchant en Antony Hartmann. © Studio Circulaire

Studio Circulaire, met Valentine Tinchant als designer en Antony Hartmann als bedenker en zaakvoerder, maakt uit onverkochte voorraden kleren nieuwe creaties. “Ik heb altijd heel veel schoonheid en inspiratie gezien in wat mensen soms afval noemen”, zegt Valentine. Dit upcyclingconcept bieden ze ook aan andere merken aan, zoals Essentiel Antwerp. Hun droom? Met één missie: Belgisch vakmanschap een boost geven en de productie terug in eigen land doen.

16. Meubelontwerper Thibeau Scarcériaux

Volledig scherm Links: Thibeau Scarcériaux. © Rikki Siebens

Thibeau Scarcériaux balanceert op de grens tussen kunst en design en creëert poëtische objecten met een sterk, maatschappelijk verhaal. Hiermee wil hij gesprekken aangaan, taboes doorbreken en zo een betere wereld helpen creëren. Met elke nieuwe collectie doorbreekt hij dus een bepaald taboe. Aan inspiratie geen gebrek, want hij heeft zich al beziggehouden met onder meer religie, oorlog en racisme. “Al mijn ideeën kunnen vertalen in een concreet object is magisch”, zegt Thibeau. Zijn missie? Via zijn creaties mensen ertoe bewegen om in gesprek te gaan.

17. Grafisch ontwerper Victor Verhelst

Volledig scherm Rechts: Victor Verhelst. © allt

Als kind van zijn generatie vertaalt grafisch ontwerper Victor Verhelst een constante stroom van beelden in zijn werk, zowel inhoudelijk als esthetisch. Met zijn kleurrijke universum wil hij mensen verbazen en een vleugje magie in hun leven brengen. Daarom is zijn atelier heilig, zegt hij. Als hij werkt voor een klant heeft hij het liefst carte blance. Hoewel hij ook met hen in dialoog gaat, is hij ervan overtuigd dat net een persoonlijke touch een creatie meer ziel geeft.

18. Meubelontwerper Wouter Persyn

Volledig scherm Links: Wouter Persyn. © Karel Duerinckx/Thibeau Scarcériaux

Wouter Persyn is architect, kunstenaar én meubelontwerper. Dit multidisciplinair perspectief voegt meer diepgang toe aan zijn ontwerpen. Zijn liefde voor het vak ontdekte hij pas echt tijdens zijn studies meubelontwerp aan de Thomas More. Iets van A tot Z uitwerken, geeft hem namelijk ontzettend veel voldoening, zegt hij. En dat meubilair je uitdaagt om telkens concept, esthetiek en functionaliteit samen te benaderen, vindt hij ook boeiend. Met zijn designs streeft hij ernaar om toeschouwers te verrassen en hen dat ‘aha’-momentje te bezorgen.

19. Grafisch ontwerper Yanis Berrewaerts

Volledig scherm Rechts: Yannis Berrewaerts. © Yannis Berrewaerts

Yanis Berrewaerts begon al met freelance-werk tijdens zijn studie Grafisch Ontwerp aan de Antwerpse Academie, zo’n anderhalf jaar geleden. Nu runt hij zijn eigen studio waarin hij verschillende manieren onderzoekt om technologie in te zetten als middel om onszelf online te presenteren. Elk van zijn ontwerpen moet passen bij zijn persoonlijke stijl en hij neemt typografie heel serieus. Dat is het hart van elk ontwerp, vertelt hij. Daarnaast wil hij relevant zijn en een trendzetter in plaats van een volger.

20. Handtassenontwerpster Zarina Khassenova

Volledig scherm Links: Zarina Khassenova en rechts: handtassen Nigina en Suri in avocado groen. © Zarina Lounge

De Kazachs-Belgische Zarina Khassenova is van opleiding eigenlijk vertaler-tolk, maar maakte van handtassenontwerp recent haar hoofdberoep. Hiermee rijk worden was echter nooit haar bedoeling, zegt ze. Ze legt de lat voor zichzelf hoog met gesofisticeerde designs in vrolijke kleuren en streeft ernaar om met haar merk Zarina Rouge duurzaamheid aan te leveren tegen niet al te hoge prijzen. Ze werkt zo lokaal mogelijk en laat ze haar handtassen maken in een Spaanse fabriek die onder andere ook voor Prada en Louis Vuitton produceert.

