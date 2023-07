Dit zijn de 16 mooiste regenjassen van het moment

Langs het water in Frankrijk of door de Nederland­se bossen: op deze 11 plekken kan je fietsen op z’n best

In het hartje van onze Vlaamse Ardennen ligt een plek die volgens internationale pers ‘the ultimate place for cyclists’ is. En zo vind je in ons land en net over de grens nog prachtige ritten die eindigen in fietscafés, hotels, restaurants en wellnessen die je belonen met lokaal lekkers, craftbier, 35 soorten ijs of ander heerlijks. Een gids met 11 locaties. “Hier stel je al fietsend je lunch samen.”